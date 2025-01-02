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Tam 166 milyon yıllık! İngiltere'de 200'ün üzerinde dinozor ayak izi keşfedildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.01.2025 15:44
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Oxford ve Birmingham Üniversiteleri, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde 166 milyon yıl öncesine ait 200'ün üzerinde dinozor ayak izi keşfetti! Bu izler, devasa Cetiosaurus ve yırtıcı Megalosaurus’un hareketlerini gözler önüne seriyor. Birmingham Üniversitesi mikropaleontologu Kirsty Edgari, bu buluşun ölçeği ve etkileyiciliğiyle, dinozorların devasa dünyasına dair hayal gücünü harekete geçirdiğini belirtti.

Tam 166 milyon yıllık! İngiltere'de 200'ün üzerinde dinozor ayak izi keşfedildi

Oxford ve Birmingham Üniversitelerinin ortak çalışmasıyla, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde 200’e yakın dinozor ayak izi keşfedildi. Araştırmada izlerin, 166 milyon yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

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Açıklamada, “Bu izler, uzun boyunlu bir sauropod olan Cetiosaurus ile daha küçük etçil bir dinozor olan Megalosaurus’un hareketlerini ortaya koyuyor” denildi.

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DEVASA BOYUTLARDA

Araştırmacılar, keşfin dinozorların davranışları ve çevreleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti. Birmingham Üniversitesi mikropaleontologu Kirsty Edgari “Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından gördüğüm en etkileyici iz alanlarından biri. Zamanın gerisine gidip bu devasa yaratıkların dolaştığı ve kendi işlerini yaptığı bir dönemi hayal edebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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İngiltere Oxford Üniversitesi dinozor ayak
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