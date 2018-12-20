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Tam 2 bin 500 yıllık! Orası da definecilerin hedefi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 14:27 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesine 10 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi İpek Yolu üzerindeki zeytin bahçeleri içerisinde bulunan Roma dönemine ait köprünün kaderinin değiştirilmesini isteyen Alman Arkeolog Karen Sperlign, restore edilerek tanıtımı yapıldığı takdirde köprünün UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girebileceği görüşünde.

30 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğindeki köprünün 2 bin 500 yıllık tarihi bulunuyor. Uzmanlar, çevresi molozlarla doldurulan ve ayakları defineciler tarafından tahrip edilen köprünün yıpranmış yapısının değiştirilebileceği görüşünde.

'Tarihi eserler onarılırsa İznik UNESCO Listesi'ne girer'

Alman Arkeolog Karen Sperlign, Doğu Roma İmparatoru I. Justinyanus döneminde inşa edilen 2 bin 500 yıllık tarihi Roma Köprüsü ile diğer tarihi eserlerin restore edilerek tanıtımının yapılması durumunda İznik'in UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girebileceğini söyledi.
Bursa'nın İznik ilçesine 10 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi İpek Yolu üzerinde zeytin bahçelerinin içerisinde bulunan 30 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğindeki Roma dönemine ait köprünün etrafı moloz yığınlarıyla doldu.
3 gözden oluşan kemerli taş köprünün çevresi bu olumsuz görüntüsüyle tepki çekerken, köprünün üstü ve ayakları ise defineciler tarafından delikler açılarak tahrip edildi.

'YIPRANMIŞ, ACİL TADİLATA İHTİYAÇ VAR'

'YIPRANMIŞ, ACİL TADİLATA İHTİYAÇ VAR'
Tarihi Roma Köprüsü'nü inceleyen Almanya Kültür Bakanlığı'nda görevli Arkeolog Karen Sperling, “Tarih açısından çok önemli bir köprü. Güzel bir eser, ancak bakımsız ve saldırıya uğramış. Definecilerin hedefi haline gelmiş. İznik’te gerçek anlamda tarihe sahip çıkılırsa UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girebilir” diye konuştu.
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