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Tam 2 bin yıllık! Kutluca Köprüsü tarihe meydan okuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesi sınırları içinde bulunan Tarihi Kutluca Köprüsü tüm ihtişamıyla yıllara meydan okuyor. 2 bin yıldır ayakta duran köprü Antik Roma döneminde yapıldı. Bölgeyi ziyare eden ve köprünün tarihini öğrenen vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Tam 2 bin yıllık! Kutluca Köprüsü tarihe meydan okuyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesi kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kutluca Mahallesi 2 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapıyor. Milattan sonra 1’inci yüzyılda İmparator Cladius döneminde yapıldığı değerlendirilen Tarihi Kutluca Köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor. Antik Roma döneminde ulaşımı sağlamak amacıyla inşa edilen köprü antik köprü, tarihini öğrenenleri şaşırtıyor. 5 kemerden oluşan ve 31 metre uzunluğa sahip köprü, 2015 yılında himayesinde bulunduğu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek turizme kazandırıldı. Deprem ve sel suları nedeni ile yıkılmaya yüz tutan köprü restorasyon çalışmalarının ardından tekrar gün yüzüne çıkartıldı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar 2 bin yıllık tarihi köprüyü gördüklerinde şaşkınlarını gizleyemediklerini söyledi.

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'HERKESİN GÖRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ'

Köprüyü ziyaret ederek fotoğraf çektiren Elifnaz Altürk, “Kocaeli’nin tarihi yerlerini araştırmıştık ve Tarihi Kutluca Köprüsü hakkında da bilgi sahibi olmuştuk. Yakından da geçerken ziyaret etmek istedik. Açıkçası bizi büyüledi. Fotoğraf çekildik. Herkesin görmesini tavsiye ediyoruz. Roma döneminde kalma bir köprü. 2 bin yıllık köprü olması bizi şaşırttı” dedi.

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İHA

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