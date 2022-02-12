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Tam 241 erkekle görüştü seks vaadiyle kandırıp öldürdü! 19 yaşındaki seri katilin kan donduran itirafları ortalığı karıştırdı

12.02.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 yaşındaki Sarah M., tam 241 erkekle internet üzerinden iletişim kurdu. Sarah, Iraklı Zayed E.'yi kurban olarak seçti. 38 yaşındaki Zayed'i otomobil kullandığı sırada boynundan bıçaklayarak öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı. Avucundaki 'satanizm' dövmesini gösteren Sarah'ın anlattıkları kan dondurdu.

Tam 241 erkekle görüştü seks vaadiyle kandırıp öldürdü! 19 yaşındaki seri katilin kan donduran itirafları ortalığı karıştırdı

Cinayet gecesinden önce 19 yaşındaki Sarah'ın arkadaşına bir sesli mesaj gönderdiği 'İlkini öldürmek için yola çıkıyorum. Çok heyecanlıyım bana şans dile' dediği ortaya çıktı. Seri katillere hayran olduğunu ifade eden Sarah'ın o sözleri Almanya'yı karıştırdı. İşte kan donduran olayın detayları...

SEKS VAADİYLE KANDIRIP ÖLDÜRDÜ! O DÖVMENİN SIRRI...

19 yaşındaki Sarah'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Sarah'ın avcunun içinde sanatizme dayalı bir dövmenin olduğu da ortaya çıktı. Katil, duruşma öncesinde basın mensuplarına o dövmeyi gösterdi.

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Cinayetten suçlu bulunan Sarah, 12 yıl hapis cezası aldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet seks
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