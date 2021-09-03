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  4. Tam 32 parça! Rus arkeologlar hazine buldu

Tam 32 parça! Rus arkeologlar hazine buldu

03.09.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Bilimler Akademisi ve Ryazan Tarih ve Mimari Müze-Rezervi'nden arkeologlar, Eski Ryazan yakınlarında bir hazine keşfetti. 32 parçalık hazinenin Moğollar saldırmadan 100 yıldan fazla bir süre önce saklandığı belirtiliyor.

Tam 32 parça! Rus arkeologlar hazine buldu

MS 1237'de Eski Ryazan şehrini işgal eden Moğol kuvvetleri, şehir surlarını ve şehri yerle bir etmeden önce insanların mallarına çöküp yağmalayıp öldürdüler.

HAZİNE YIĞINIYLA KARŞILAŞTILAR

Rusya'nın en eski şehirlerinden biri olan Eski Ryazan ve Oka Nehri'nin kıvrımındaki ormanlık bir alanda yapılan kazılarda ise arkeologlar boyun torkları, yüzükler, bilezikler ve kolyelerden oluşan bir hazine yığınıyla karşılaştılar.

Araştırmacılar, zengin Rus vatandaşlarının hazinelerini işgalcilerden saklamasının yaygın olduğunu, ancak bu 32 parçalık hazinenin Moğollar saldırmadan 100 yıldan fazla bir süre önce saklandığını söylüyor.

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BİRİKMİŞ SERVET

İstiflenen eşyaların bazılarının ön tarihlendirmesi, MS 11. yüzyılın sonu ile 12. yüzyılın ilk yarısı arasında yer alıyor ve bu muhtemelen onları depolayan kişinin birikmiş servetini temsil ediyor.

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Hazinenin, eski Rus mücevher sanatının diğer şaheserleri arasında yerini alacağı Ryazan Tarih ve Mimarlık Müzesi-Rezervine transfer edileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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