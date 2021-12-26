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  4. Tam 4 saat direndi! Cezaevine girmemek için intihar etmeye kalktı

Tam 4 saat direndi! Cezaevine girmemek için intihar etmeye kalktı

26.12.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, izinli olarak çıktığı cezaevine dönmemek için 10 katlı binanın 8'inci katındaki balkona çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.S. (30), polis ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından ikna edildi.

Tam 4 saat direndi! Cezaevine girmemek için intihar etmeye kalktı

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ahi Evran Caddesi'ndeki 10 katlı binanın 8'inci katında meydana geldi.

EVİNİN BALKONUNDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İddiaya göre, cezaevinden izinli olarak çıkan A.S., dönmeyince polis ekipleri eve geldi. Cezaevine dönmek istemeyen A.S., evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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4 SAAT SÜREN ÇABANIN ARDINDAN İKNA EDİLDİ

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri, A.S'nin atlama ihtimaline karşı şişme çadır kurdu.

Yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından A.S., polis ekiplerince ikna edildi. A.S., polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kayseri
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