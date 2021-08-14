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  4. Tam 40 ev yıkıldı! Babaçay köyü sakinleri yaşadığı dehşeti anlattı

Tam 40 ev yıkıldı! Babaçay köyü sakinleri yaşadığı dehşeti anlattı

14.08.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketi nedeniyle 40 evin yıkıldığı ve birçok evin hasar gördüğü Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünün sakinleri, afet anında yaşadıklarını anlattı. Felaket sırasında komşusunu evden çıkarmak için yalvardığını belirten köy sakini, ikna edemediğini ve sel sularına kapılıp gittiğini ifade etti.

Tam 40 ev yıkıldı! Babaçay köyü sakinleri yaşadığı dehşeti anlattı

Sel suları köydeki dereyle evler arasında bulunan istinaf duvarı ile 40 evin yıkılmasına neden oldu. Köyün girişindeki 2 köprünün çökmesi dolayısıyla köyün kara yolu ulaşımı kesildi.

Köyde yaşayanlar, sel felaketinden çatılara ve tepelere çıkarak kurtulmaya çalıştı, bulundukları yerlerden helikopterlerle güvenli noktalara taşındı.
Sel felaketinden etkilenen Babaçay köyü havadan da görüntülendi.

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"ARKADAŞLARIMIZ VE AKRABALARIMIZDAN KAYIPLARIMIZ VAR"

Köy sakinlerinden Turhan Akın, 5 katlı binasının temelinden itibaren sel sularına kapıldığını, deprem yönetmeliğine uygun ve çok sağlam yaptığı halde binasını yıkılmaktan kurtaramadığını söyledi.

"Selde, binamız olduğu gibi gitti." diyen Akın, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız ve akrabalarımızdan kayıplarımız var. Ben gece 02.30'da uyandım baktım sel var. Çocuklarımı kaldırdım, hatta kalkmıyorlardı zorla kaldırdım sonra komşulara yardım etmeye çalıştım. Tomruklar suyun üzerinde şimşek gibi gidiyordu, gözüm korktu ve eve tekrar girmedim. Sel suları 4 saat içinde önce yan tarafımdaki binaları temelinden söktü, sonra benim binamı alıp götürdü. Biz tepelere çıkmıştık evimiz yıkılırken de gördük. Sonra Allah devletimize zeval vermesin gelip bizi helikopterlerle kurtardılar."

"KOMŞULARIMI EVİNDEN ÇIKARMAK İÇİN YALVARDIM"

Sel sularından tepelere çıkarak kurtulduğunu aktaran Murat Korkmaz ise "Evim sel suları ile yıkıldı. Yapacak bir şey yok. Ben çocuklarımı ve eşimi gece saat 01.00'de kaldırdım ve karşı tarafa geçirdim. Gece kepçe geldi, onunla mahsur kalanları kurtardık. Ama yan tarafımdaki komşum selde gitti, onları evden çıkartamadık. Sabaha kadar onları evden çıkarmak için çok uğraştım, yalvardım ama evden çıkmadılar, sele kapılıp gittiler. Bizim taraftan 38, aşağıdaki evlerden de 2 bina yıkıldı. çok sayıda hasarlı ev bulunuyor." dedi.

İstanbul'dan köyüne tatil için gelen Serkan Korkmaz da "Burada selle birlikte heyelanla da mücadele ettik. Toprak kayması oldu, evdeydik. Çocuklar çok korktu. Selden kaçalım derken toprak kayması da olunca arada kaldık ve dağa kaçmak zorunda kaldık. Suyun debisi zaten çok yüksekti. Her şeyimiz gitti. Küçükbaş hayvanlarımız telef oldu." diye konuştu.

Derenin kenarında 2, 3 ve 5 katlı evler bulunduğunu dile getiren Satı Bilgiç ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hepsi gitti. Dere bu kadar geniş değildi, selde genişledi. Köyde 19 evler dediğimiz yer var onları ikiye böldü. Kayıplarımız var, ne kadar kişi olduğu belirsiz. Baldız ve bacanağım da kayıp. Komşularım da kayıp halen bir haber yok, cesetleri de bulunamadı, hiçbir haber yok. Devletimiz arama çalışmalarını sürdürüyor."

Cemalettin Tüzük ise köyde 40 evin yıkıldığını ve kendilerinin de dağlara kaçarak sel sularından kurtulduklarını belirtti.

Sel esnasında korktuğunu ifade eden Feride Şah, gece komşularının kendilerini uyandırdığını ve felaketin büyümesi üzerine çevre köylere gittiklerini anlattı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Sinop
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