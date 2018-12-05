Tam 40 parça! Hepsi ele geçirildi

Bir kişinin elindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışması ile ortaya çıkan gerçek, gözaltılarla sona erdi. Kaçakçılık yaptığı iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen parçalar Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, figür, heykelcik ve mühürden oluşan 40 parça tarihi eser ele geçirdi.