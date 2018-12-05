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Tam 40 parça! Hepsi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları arama sonucu Roma ve Helenistik döneme ait sikke, figür, heykelcik ve mühürden oluşan 40 parça tarihi eser ele geçirdi.

Bir kişinin elindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışması ile ortaya çıkan gerçek, gözaltılarla sona erdi. Kaçakçılık yaptığı iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen parçalar Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 40 parça tarihi eser ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Merkez Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, figür, heykelcik ve mühürden oluşan 40 parça tarihi eser ele geçirdi.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi V.D, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.
Ele geçirilen tarihi eserler ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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Anahtar Kelimeler:
tarihi eser operasyon Kahramanmaraş

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