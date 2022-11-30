Tam 6 saat sürdü! Vajinasına dövme yaptıran sosyal medya fenomeni Misha Montana’dan şaşırtan itiraf... “Doğum yapmaktan beterdi”

OnlyFans fenomeni Misha Montana vajinasına dövme yaptırdığı özel anları samimi bir şekilde ifşa etti. Cinsel organına dövme yaptırdığı anların ayrıntılarını Holly Randall’ın Unfilterede podcastinde anlatan Montana, son derece gerçekçi olan tasarımı tam 6 saatte tamamlandığını söyledi.

“BU KADAR UZUN OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM”

27 binden fazla izlenen podcastinde Montana vajinasına dövme yaptırma fikrinin uzun süredir kafasında olduğunu dile getirerek, “Çok acı çektim. Doğum yapmaktan beterdi. Bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim ama çok fazla ayrıntı vardı. Dürüst olmak gerekirse uyluğunuzun iç kısmından kalçanıza doğru olan bölümde korkunç bir acı hissettim” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları podcastin ardından fenomen ismin dövmesinin detaylarını görebilmek için araştırma yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kaliteli dövmeleri var. Bunlar olağan şeyler değil. Çok fazla ayrıntı var. Çok canı yanmış olmalı” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Biraz araştırma yaptım ve şaşırdım. O gerçekten acayip. Bayıldım” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Biraz araştırma yaptıktan sonra gerçekten güzel olduğunu onaylayabilirim” yorumunu ekledi.