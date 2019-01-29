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Tam 6 yıldır derisi dökülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 02:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Devebakan ailesi, 7 yaşındaki çocuklarının yakalandığı deri dökme hastalığının tedavisinde yardım eli bekliyor.İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalınağaç kırsal Mahallesinde yaşayan yedi yaşındaki Mustafa Can Devebakan, 1 yaşındayken halk arasında deri dökülme hastalığı olarak bilinen İktiyozis vulgaris hastalığına yakalandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Devebakan ailesi, 7 yaşındaki çocuklarının yakalandığı deri dökme hastalığının tedavisinde yardım eli bekliyor.
İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalınağaç kırsal Mahallesinde yaşayan yedi yaşındaki Mustafa Can Devebakan, 1 yaşındayken halk arasında deri dökülme hastalığı olarak bilinen İktiyozis vulgaris hastalığına yakalandı. Her yıl 3-4 defa vücudunun derisi tamamen dökülen küçük çocuk, kendisine bir yardım elinin ulaşmasını istiyor. Yaşıtları gibi rahatça oynamak isteyen Mustafa Can, diğer arkadaşları gibi okula gitmek istiyor.
Tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren baba Ali Devebakn, elinden gelen yollara başvurduğunu ama bu zamana kadar bir sonuç alamadıklarını söyleyerek, ”Üç çocuk babasıyım, Mustafa ortanda çocuğumdur. Bir yaşında bu hastalığa yakalandı, altı yıl içinde Adana, Hatay ve Diyarbakır’daki hastanelere çocuğumu götürdüm ama maalesef sonuç alamadım. Mustafa’nın vücudu yılda 3-4 defa deri döküyor. Deri dökülürken vücudunda kaşıntı oluyor. Kaşıntı olunca da çocuğum çok rahatsız oluyor. Çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle tarım ve hayvancılık işiyle de artık uğraşamıyorum. Ben çocuğumun tedavi edilmesini istiyorum. Elimde avucumda ne varsa çocuğumun tedavi edilmesi için harcamaya hazırım. Çocuğumun tedavisi için bir yardım eli bekliyorum” diye konuştu.

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