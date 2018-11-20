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Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Bursa'daki Karacabey ilçesi'nin yazlık tatil bölgesi olan Yeniköy yakınlarında dev çınar bulundu. Türkiye'nin en yaşlı çınar ağacı olduğu düşünülen ağacın 600 yaşında olduğu düşünülüyor. 30 metrelik dev çınarın bölgenin turizmine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Ağacın tescillenmesi için harete geçilen bölgede lhlamur ormanları ve langoz ormanları bulunuyor. Dere çınarı olarak adlandırılan bu ağacın 4 metre yakınında da Yılanlı Çınar denilen başka büyük ağaç da mevcut. 'Bu vadide adeta yaşayan dev bir tarih bulduk' diyen Alper Tüydeş, ağacı nasıl keşfettiğini anlattı.

Tescillenmesi için harekete geçildi

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı yazlık tatil bölgesi olan Yeniköy yakınlarında en az 600 yaşında dev bir çınarı bulundu. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Bayramdere Mahallesi sakinlerinden Muhammed Çolak ile birlikte 30 metre yüksekliğindeki çınarın genişliğinin ise 10,5 metre olduğunu belirledi. Ağacın tescillenmesi için harekete geçiliyor.
Karacabey’in yazlık tatil bölgesi Yeniköy yakınlarında bulunan dev çınar ağacı bölgenin turizm potansiyelini arttıracağa benziyor. Ağacın ortaya çıkarılmasını sağlayan ve fotoğraflayan Alper Tüydeş ‘’Bilindiği üzere Türkiye’nin en yaşlı çınarlarından biri olan Bursa’daki İnkaya Çınarına bir abi bulmuş olabiliriz.
Aslında bölge halkı tarafından biliniyordu ama bu denli yaşlı olabileceği ve bölge için turizm değeri taşıyabileceği hiç düşünülmemiş. Bayramdere Mahallesinden Muhammed Çolak’la yaptığımız bir arazi sırasında bu ağaçtan bahsedince görmek istediğimi belirtmiştim. Yanına gelince gözlerime inanamadım. Küçük bir akarsuyun hemen kıyısında dev bir çınar ağacı.
Dere Çınarı olarak adlandırılan bu dev ağacın 4 metre yakınında ise Yılanlı Çınar denilen ikinci büyük ağaç mevcut. Ve bölgede buna yakın büyüklükte birden fazla çınar ağacı mevcut. Bu ağaçları tescilletmek için harekete geçeceğiz. Ihlamur Ormanları ile Longoz Ormanları arasında kalmış bir vadide adeta yaşayan dev bir tarih bulduk’’ dedi.
Ağacın Karacabey - Yeniköy yoluna yakın oluşu ve çevresinde bunun gibi birden fazla ağacın olduğuna dikkat çeken Tüydeş bölgenin turizm potansiyeline farklı bir değer katacağını sözlerine ekledi. Öte yandan Bayramdere Mahallesinden Muhammed Çolak da yaptığı açıklamada ‘’Çocukken balık tutmaya geldiğimiz bu ağacın çevresinde oynardık. O zamanlar ağacın geniş oyukları vardı. İçine bile girerdik. Yaşlı olduğunu biliyorduk ama anıt ağaç olabileceğini düşünmemiştik. Umarız Bayramdere Mahallemize değer katacaktır.’’ diye konuştu. Yapılan keşif sırasında genişliği 10.5 metre ve yüksekliği 30 metre olarak kaydedilen Dere Çınarı’nın dallarının kalınlığı ise 4 ve 5 metreden başlıyor ve 5 ana dala sahip.
Bu ana dalların daha fazla olduğu ancak zamanla doğal yollarla kırılmış olabileceği gözlendi. Dev çınarın hemen yanı başında ise bu kez çevresi 9 metreyi bulan ve yüksekliği 29 metreye ulaşan Yılanlı Çınar’ın da tescillenmeye aday ikinci büyük ağaç olduğu belirtildi.
Bilindiği üzere Türkiye’nin en yaşlı ve meşhur çınarı Uludağ yolundaki İnkaya Çınarı 9.2 metre genişliği ve 35 metre yükseklikte. Karacabey’de bulunan çınar ağacı ise 10.5 metre gövde genişliğine sahip ve yerden 30 metre yükseklikte. Bu tarz ağaçlarda yükseklik ve genişlik her zaman yaş belirlemede etken olmadığı için uzman ekiplerce yapılacak çalışmalar ile yaşının ortaya çıkarılması bekleniyor. Eğer yaşı tahmin edildiği gibi 600’den fazla çıkarsa Türkiye’nin en yaşlı çınarağacı olarak kayıtlara geçebilir.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa AĞAÇ

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