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Tam 700 yıllık! Suriye'den Türkiye'ye getirilmiş... 1,5 milyon dolara satacaklardı

23.12.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da cep kitabı büyüklüğündeki 700 yıllık ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat 1,5 milyon dolara satılmaya çalışılırken ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, ’kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan cep kitabı büyüklüğündeki ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yağmalanan müzelerden alındığı üzerinde duruluyor.

Tam 700 yıllık! Suriye'den Türkiye'ye getirilmiş... 1,5 milyon dolara satacaklardı

İstanbul’dan 3 gün önce Giresun’a gelen İ.M.P.’nin söz konusu tevratı Ordu ve Giresun illerinde 3 gün boyunca müşteri aradığı ortaya çıktı. Jandarma sivil istihbarat ekiplerince Bulancak ilçesinde bir kahvehanede suçüstü yakalanarak gözaltına alınan İ.M.P.’nin “Tevrat’ı İstanbul’da Suriyeli bir şahıstan aldığı ve Ordu, Giresun illerine satmak için geldiğini ve üç gündür müşteri aradığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

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Gözaltına alınan şüpheli hakkında, ’kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

SURİYE'DE YAĞMALANAN MÜZELERDEN GETİRİLMİŞ

Öte yandan cep kitabı büyüklüğündeki ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı Tevrat’ın Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yağmalanan müzelerden alındığı ve Suriyeli bir şahıs tarafından İstanbul’a getirildiği üzerinde durulurken, Tevrat’ın incelenmesi için Ayasofya Müzesi’ne gönderilerek uzmanlarca inceleneceği belirtildi.

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(İHA)

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