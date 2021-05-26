Tam Aşılanma Sonrası Corona’ya Yakalanma Oranı On Binde Bir

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2021’nin ilk dört ayında tamamen aşılanmış 101 milyon civarında kişinin 10 binden fazlasının yine de Corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Ancak bu sayının muhtemelen eksik tahmin edildiği belirtiliyor.

CDC verilerine göre, 46 ABD eyaleti ve bölgesinde 1 Ocak'tan 30 Nisan'a kadar 10 bin 262 kişinin aşı olduktan sonra Corona virüsüne yakalandıkları bildirildi. Bu vakaların yüzde 27'si yani dörtte biri kadarı semptom gösterdi. Verilere göre hastalanan bu kişilerin yüzde ikisi yani 160 kişi hayatını kaybetti.

CDC ayrıca aşı olanlardan asemptomatik enfeksiyon nedeniyle 706 ve COVID-19 ile ilgisi olmayan nedenlerle 289 kişinin yani toplamda 995 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Araştırmaya göre aşı sonrası Corona virüsüne yakalanların yüzde 63'ü kadın. 20 can kaybının çoğu 80 yaşın üzerinde. Aşılandıktan sonra ölen bu kişilerin beşte biri de Corona dışında bir nedenle hayatını kaybetti. Çalışma 25 Mayıs’ta Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda (MMWR) çevrimiçi olarak yayınlandı.