Tam Aşılanma Sonrası Corona’ya Yakalanma Oranı On Binde Bir

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2021’nin ilk dört ayında tamamen aşılanmış 101 milyon civarında kişinin 10 binden fazlasının yine de Corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Ancak bu sayının muhtemelen eksik tahmin edildiği belirtiliyor.
CDC verilerine göre, 46 ABD eyaleti ve bölgesinde 1 Ocak'tan 30 Nisan'a kadar 10 bin 262 kişinin aşı olduktan sonra Corona virüsüne yakalandıkları bildirildi. Bu vakaların yüzde 27'si yani dörtte biri kadarı semptom gösterdi. Verilere göre hastalanan bu kişilerin yüzde ikisi yani 160 kişi hayatını kaybetti.
CDC ayrıca aşı olanlardan asemptomatik enfeksiyon nedeniyle 706 ve COVID-19 ile ilgisi olmayan nedenlerle 289 kişinin yani toplamda 995 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Araştırmaya göre aşı sonrası Corona virüsüne yakalanların yüzde 63'ü kadın. 20 can kaybının çoğu 80 yaşın üzerinde. Aşılandıktan sonra ölen bu kişilerin beşte biri de Corona dışında bir nedenle hayatını kaybetti. Çalışma 25 Mayıs’ta Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda (MMWR) çevrimiçi olarak yayınlandı.
Uzmanlar, aşının grip aşılarına kıyasla daha iyi bi performans gösterdiği ve aşılanan milyonlara kıyasla on binin çok küçük bir sayı olduğu görüşünde. Zira hiçbir aşı yüzde 100 etkili değil ve aşıdan sonra ‘’kaçak’’ olarak adlandırılan enfeksiyonların görülmesi normal. Üstelik bu enfeksiyonlar genelde hafif geçiriliyor ya da semptom göstermiyor.
Ancak CDC araştırmacıları, kaçak vakaların bildirilmesi gönüllülük esasına bağlı olduğu için, sayıların muhtemelen daha fazla olabileceğinin altını çizdi.
CDC yetkilileri, ileriye dönük tüm kaçak COVID-19 vakaları hakkında bilgi toplamaya devam etmeyi planlıyor. Ancak yetkililer 1 Mayıs'tan bu yana, aşı sonrası enfeksiyona yakalanma ile ilgili araştırmasını, kişilerin hastaneye kaldırıldığı veya öldüğü vakalarla sınırladı. Yani semptom göstermeyen ya da evde atlatanlar takip edilmeyecek.
Tüm kaçak vakaların takip edilmemesiyle ilgili bir gerekçe de bu vakalardan virüsün daha fazla yayılmayacağı görüşü. Ancak bu görüşle ilgili bilimsel veriler sonuçlanmış değil.
Bu nedenle uzmanlar çalışmanın sıkı tutulması gerektiği görüşünde. Bunun özellikle kaçak vakaların gelecekte nasıl arttığını, bu vakalara virüsün yeni türlerinin neden olup-olmadığını ve hangi aşıların yeni türlerde daha etkili olduğunu anlamak için kritik önem taşıdığı belirtiliyor.
Aşılanmış kişiler arasında önlenecek COVID-19 vakaları, hastaneye yatışlar ve ölümlerin sayısının, aşı sonrası kaçak vakaların sayısıyla kıyaslanamayacak kadar yüksek olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, 12 yaş ve üstü tüm Amerikalılar’ın aşı olmasını tavsiye ediyor.
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