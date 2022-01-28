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Tam bir kriz! 19 yaşındaki genç Elon Musk'ı kızdırdı: 5 bin dolar teklif etti ama bakın sonrasında ne oldu

28.01.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, şu sıralar 19 yaşındaki bir genç ile ufak çaplı bir kriz yaşıyor. Musk, Twitter'dan özel jetinin konumunu paylaşan ve 19 yaşındaki Jack Sweeney tarafından yönetilen @ElonJet hesabına, bundan vazgeçmesi için 5 bin dolar teklif etti. Ancak hesabı yöneten Sweeney, “Bir deli tarafından vurulma fikrini sevmiyorum” diyen Musk'ın teklifini beğenmeyince ortaya ilginç bir hikaye çıktı.

Tam bir kriz! 19 yaşındaki genç Elon Musk'ı kızdırdı: 5 bin dolar teklif etti ama bakın sonrasında ne oldu

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Ancak dünyaca ünlü milyarderin bu kez gündeme gelme nedeni ise 19 yaşındaki Jack Sweeney isimli bir genç ve onun yönettiği @ElonJet hesabı.

Twitter'daki @ElonJet hesabı, Haziran 2020'den bu yana Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) halka açık verilerini kullanarak Elon Musk'ın özel jetini bir botla takip ediyor. 100 binden fazla takipçisi olan hesap, üniversite öğrencisi Jack Sweeney tarafından yönetiliyor.

Elon Jet

ELON MUSK 5 BİN DOLARLIK BİR TEKLİFTE BULUNDU

Protocol'de yer alan habere göre; Özel jetinin takip edilmesinden hoşnut olmayan Musk ise geçen sonbaharda Sweeney'e uçuşlarını takip etmeyi bırakmasını istemek için Twitter üzerinden bir mesaj yollayarak ulaştı. Ünlü milyarder gönderdiği ilk mesajında, "Bunu kaldırabilir misin? Bu bir güvenlik riski" dedi. Musk bununla da sınırlı kalmadı ve gence 5 bin dolar teklif etti.

"BİR DELİ TARAFINDAN VURULMA FİKRİNİ SEVMİYORUM"

“Bir deli tarafından vurulma fikrini sevmiyorum” diyen Musk'a Sweeney'in cevabı ise hikayede yeni bir sayfa açtı. Çünkü 19 yaşındaki genç, ünlü milyardere "Bunu 50 bin dolara çıkarma şansı var mı? Üniversitede büyük bir destek olur ve muhtemelen bir araba, hatta belki bir Model 3 almama izin verir.” cevabını verdi.

ELONJET HESABI NE DURUMDA?

Musk Sweeney'in karşı teklifi sonrası, bunu düşüneceğini söyledi. Ama şu ana kadar Sweeney'e bir kuruş dahi ödemedi ve Musk'ın özel jetini takip eden hesap hala çalışıyor. Bu da ödemenin hala gerçekleşmediğinin en büyük kanıtı.

Yanıt gelmemesi üstüne Sweeney, son mesajında bir ücret almak yerine stajı tercih edebileceğini söyledi. Ancak Musk, henüz mesajı açmadı.

Elon Musk ile Jack Sweeney arasındaki sıkı pazarlığın nasıl sonuçlanacağı şu an için bilinmiyor.

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Elon Musk
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