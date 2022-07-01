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Tam bir protein deposu! İşte kas gelişimi için yararlı 7 besin...

01.07.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru beslenmenin faydaları saymakla bitmez. Özellikle iyi bir forma sahip olmak için beslenmenin rolü oldukça önemlidir. Bunun için yüksek proteinli gıdaların tüketilmesi gerekir.

Tam bir protein deposu! İşte kas gelişimi için yararlı 7 besin...

Kas yapmak için antremanın yanı sıra beslenme oldukça önemlidir. Kas yapma sürecinin büyük bir bölümünü beslenme kaplar. İşte kas gelişimi için birbirinden faydalı 7 besin...

SOMON

Kas geliştirme ve sağlık için harika bir seçim olan somonun 85 gramında yaklaşık 17 gram protein, 1.5 gram omega-3 yağ asidi ve birkaç önemli B vitamini bulunuyor. Omega-3 yağ asitleri kas sağlığı konusunda oldukça önemlidir.

İşte kas gelişimi için yararlı 7 besin...

SOYA FASULYESİ

Yaklaşık 86 gram pişmiş soya fasulyesinde 16 gram protein, sağlıklı doymamış yağlar ve çeşitli vitamin ve mineraller bulunur. İyi bir K vitamini olan soya fasulyesi aynı zamanda fosfor ve demir barındırır.

Tam bir protein deposu! İşte kas gelişimi için yararlı 7 besin...

YAĞSIZ SIĞIR ETİ

Sığır etinde yüksek kaliteli protein, B vitaminleri, mineraller ve kreatin vardır. Bazı çalışmalar ile yağsız kırmızı et tüketmenin ağırlık çalışması ile kazanılan yağsız kütle miktarının artabileceği sonucuna varıldı.

Tam bir protein deposu! İşte kas gelişimi için yararlı 7 besin...

TAVUK GÖĞSÜ

Protein deposu tavuk göğsünün her 85 gramında yaklaşık 26.7 gram yüksek kaliteli protein bulunuyor. Öte yandan bol miktarda B vitamini niasin ve B6 içeriyor. Bu vitaminler, kas kazanımı için gerekli olan aktivite sırasında vücudunuzun düzgün çalışmasına yardımcı oluyor.

Tam bir protein deposu! İşte kas gelişimi için yararlı 7 besin...

YUMURTA

Sağlıklı yağ, protein, B vitaminleri, kolin gibi önemli besinleri içeren yumurta, kas kazanımı için oldukça önemlidir. Bu yönüyle sporcular tarafından da sıklıkla tercih edilir.

İşte kas gelişimi için yararlı 7 besin...

TON BALIĞI

Ton balığının yaklaşık 85 gramında 20 gram protein yer alır. Ayrıca bu besinde A vitamini ve B12, niasin ve B6 dahil olmak üzere birkaç B vitamini bulunuyor. Araştırmalar sonucunda ton balığının, kas kütlesi ve güç kaybını azalttığı ortaya çıktı.

Tam bir protein deposu! İşte kas gelişimi için yararlı 7 besin...

KARİDES

Neredeyse saf protein olan karidesin her 85 gramında 19 gram protein, 1.44 gram yağ ve 1 gram karbonhidrat yer alır.

İşte kas gelişimi için yararlı 7 besin...

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Anahtar Kelimeler:
protein
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