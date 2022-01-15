Tam bir şifa deposu! Covid-19'a karşı birebir

Tam bir şifa kaynağı olan ve son yıllarda çokça tüketilmeye başlanılan propolisin, Covid-19'a karşı da etkili olduğu ortaya çıktı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Acil Tıp kliniklerinde yürütülen bilimsel çalışmaya göre Covid-19 enfeksiyonuna karşı Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyuculuk sağladığı tespit edildi. Yapılan bilimsel çalışmaların Anadolu propolisinin, kovid-19 pandemisinde yararlanılabilecek etkili doğal bir gıda olduğu belirtildi.

ÇALIŞMAYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI KATILDI

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Eczacı Doç.Dr. Engin Celep mevcut araştırmalar hakkında da bilgi verdi. Anadolu propolisinin Kovid-19'a karşı profilaktik özelliğini araştıran ilk çalışmanın ülkemizden çıktığını vurgulayan Samancı, "Yüzde 30 konsantrasyonlu Anadolu propolisi tüketiminin Covid-19 virüs bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarında koruyucu etkinliği değerlendirilmiştir. 209 sağlık çalışanının katıldığı bu araştırma 1 ay sürmüştür ve katılımcılara günde 2 kez 20 damla Anadolu propolisi verilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Covid-19 enfeksiyonuna karşı Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyuculuk sağladığı tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

NEFES DARLIĞININ İYİLEŞMESİNDE OLDUKÇA ANLAMLI SONUÇLAR VAR

Doç. Dr. Engin Celep de propolisin, doğal bir arı ürünü olduğunu bildirerek, "Yüksek oranda polifenolik bileşen içerir ve buna bağlı olarak antioksidan aktivite gösterir. Coğrafyamızdan elde edilen diğer arı ürünleri gibi propolis de, zengin polifenolik profile ve besin içeriğine sahiptir. Anadolu propolisinin içeriğinde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulunur. Bu bileşenler yüksek antioksidan ve antienflamatuvar özellikte olup bağışıklık sistemimizi destekler.

Yürütülen bilimsel araştırmalar, Anadolu propolisinin solunum yolu hastalıkları, üriner sistem enfeksiyonları, gastrointestinal hastalıklar, cilt hastalıkları, yara ve yanıklar, kanser, diyabet ve son olarak Covid-19 tedavisinde fayda sağladığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

