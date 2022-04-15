Tam bir şifa deposu! İşte sarımsağın 7 faydası...

Sarımsağın, sağlık üzerinde iyileştirici işlevleri olduğu kabul ediliyor. Ancak sarımsak pişirildiğinde faydalarının bir kısmını kaybediyor. Sarımsağın toksik hale gelmemesi için kömürleşmemesi gerekiyor. İşte sarımsağın 7 faydası...

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Sarımsak, vücudun antioksidan kapasitesini artırmaya yardımcı olur. Siyah sarımsakta daha çok antioksidan bileşik bulunur. Beyaz sarımsağın antioksidan içeriğini en üst düzeye çıkarmak için çiğ tüketilmesi önerilir.

KALBE YARARLIDIR

Sarımsağın yararları arasında kalp ve damar sağlığını korumak da yer alıyor. Kılcal damarlarda kanın iyi dolaşımına neden oluyor.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Sarımsağın şeker metabolizması üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Kan şekerini dengeler ve vücudun insüline duyarlılığını artırır. Bu şekilde iştahı bastırır, açlık krizinin önüne geçer.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Sarımsak, normal kolesterol seviyelerinin korunmasına ve normal kan lipid seviyelerinin korunmasına destek oluyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Vücudun doğal savunmalarını güçlendiren sarımsak, bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ayrıca solunum sisteminin de düzgün çalışmasını sağlar.

SİDİRİME YARDIMCI

Sarımsağın sindirime yardımcı özelliği vardır. Sarımsağın sindirim üzerindeki faydaları karaciğer fonksiyonunun korunmasına destek sağlar ve bağırsak florasının dengesinin korunmasına yardımcı olur. Beyaz sarımsağı sindirmekte zorlanan kişiler siyah sarımsak tüketebilir.

STRESE YARDIMCI OLUR

Sarımsağın faydaları arasında, vücudun geçici strese karşı direncini artırmak yer alıyor.



