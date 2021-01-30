Tam bir vitamin deposu! İğde meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Uzmanlar, kovid-19’a karşı en etkili savunmanın, güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunu söylüyor. Birçok kişi çeşitli gıda takviyeleri, vitaminler ve sağlıklı besinleri tercih ediyor. İçerdiği vitamin ve kalsiyum gibi minerallerle zengin iğde meyvesinin faydalarını anlatan Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Öznur Akgöz, koronavirüs sürecinde de kullanılabileceğini söyledi.

VİTAMİN DEPOSU

İğde meyvesinin zengin bir vitamin deposu olduğunu aktaran Akgöz, “İğde meyvesi, karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişen kırmızımsı, kahverengimsi bir meyvedir. Asya ülkelerinde, geleneksel tıpta oldukça yaygın şekilde kullanılan bir meyvedir. Meyve olarak tüketilebildiği gibi çay ya da reçel olarak da kullanılabilir. İğde meyvesi A, C, E vitaminleri ve kalsiyum gibi mineraller içerir. Ayrıca yağ asitleri, glikozitler ve antioksidan aktivitelere sahip olan flavonoid ve tanenlerden de zengindir. Yapılan çalışmalarda yüksek antioksidan olduğu ve antimikrobiyal, antiinflamatuar ve antikanser özelliği de var. Soğuk algınlığı, öksürük, hazımsızlık gibi semptomların tedavisinde de kullanılabilir. Ayrıca geleneksel tıpta da ateş düşürücü olarak ve böbrek rahatsızlıklarını gidermek için tüketilebilir” diye konuştu.