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  4. Tam da Galaxy S21 öncesi: Samsung Apple göndermeli şarj cihazı reklamını kaldırdı

Tam da Galaxy S21 öncesi: Samsung Apple göndermeli şarj cihazı reklamını kaldırdı

24.12.2020 12:00 | Son Güncelleme:
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Tam da Galaxy S21 öncesi: Samsung Apple göndermeli şarj cihazı reklamını kaldırdı

Samsung iPhone 12 kutusundan şarj cihazı çıkmayınca Facebook hesabından Apple'ı tiye aldığı bir gönderi paylaşmıştı. Şimdi ise Samsung'un söz konusu paylaşımı kaldırdığı ortaya çıktı. Paylaşımın silinmesi tam da 'Galaxy S21'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak' iddialarının arasında gerçekleşti.

iPhone 12 tanıtımı sonrası, yeni iPhone'lardan daha fazla konuşulan tek bir şey vardı. O da iPhone 12 kutularından şarj cihazı çıkmıyor olmasıydı. Apple, çevresel nedenlerden dolayı böyle bir karar aldığını dile getirse de sosyal medyadaki bazı kullanıcılar şarj cihazının kutudan çıkmıyor oluşundan ilk başta memnun kalmadı. Bu durum, Apple'ın rakibi olan firmaları da harekete geçirdi. Samsung ve Xiaomi, telefonlarının kutusundan şarj cihazı çıktığını söyleyerek Apple'ı tiye alan gönderiler paylaştı. Hatta Samsung'un paylaşımı Facebook'ta yüksek etkileşim aldı. Ancak tam da Galaxy S21 sızıntılarının hız kazandığı bir zamanda Samsung'un söz konusu reklamında 'ufak' bir değişiklik yaptığı fark edildi.

SAMSUNG ŞARJ CİHAZI REKLAMINI SİLDİ

Samsung'un paylaştığı Facebook gönderisinin yerinde artık yeller esiyor. Zira Samsung, bir Galaxy şarj cihazının yer aldığı ve 'Galaxy'inizle birlikte gelir' cümlesini içeren gönderisini silmiş durumda. Samsung'un kararı şaşkınlık yaratırken, tahminler söz konusu silme operasyonunun Galaxy S21 için yapıldığını düşündürtüyor. Çünkü Galaxy S21 ailesinin kutusundan da şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacağı söyleniyor. Yani Samsung reklamında gönderme yaptığı Apple gibi bir politika uygulamaya doğru gidiyor. En azından iddialar bu yönde.

Samsung reklam

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DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Samsung daha önce benzer bir adımı, 3.5 mm kulaklık girişi için de atmıştı. Güney Koreli firma, kulaklık girişini kaldıran Apple'a reklamlar aracılığıyla yine gönderme yapmış, daha sonra bu reklamları silmişti.

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