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“Tam Ekonomik Toparlanma Muhtemelen Aşıyla Olacak”

17.05.2020 18:58 | Son Güncelleme

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ülke ekonomisinin toplarlanmasının gelecek yıla kalabileceğini ve tam bir toparlanmanın ise Corona aşısına bağlı olabileceğini belirtti

“Tam Ekonomik Toparlanma Muhtemelen Aşıyla Olacak”

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ülke ekonomisinin toplarlanmasının gelecek yıla kalabileceğini ve tam bir toparlanmanın ise muhtemelen Corona aşısına bağlı olabileceğini belirtti.

Powell bu açıklamasını Amerikan CBS televizyonuna yaptı.

“Bu ekonomi toplarlanacak” diyen Powell, bunun zaman alacağını ve gelecek yılın sonuna kadar uzanabileceğini vurguladı. Powell, süreyle ilgili olarak “gerçekten bilmiyoruz” ifadesini de kullandı.

Powell, Corona virüsünün ikinci dalgası olmayacağını varsayarak yılın ikinci yarısında ekonominin sabit bir şekilde toparlayabileceğini düşündüğünü söyledi. Powell ekonominin tam olarak toparlanabilmesi için ise insanların tam olarak kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini ve bunun için de aşının gelmesini beklemeleri gerekebileceğini kaydetti.

Amerika’da Temsilciler Meclisi ekonominin toparlanabilmesi amacıyla 5. ekonomik paketi Cuma günü kabul etmişti.

Ancak 3 trilyon dolarlık paketin geleceği Cumhuriyetçiler’in destek vermemesi nedeniyle belirsiz.

Paketin yürürlüğe girmesi için Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da kabul edilmesi ve Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

Ancak Cumhuriyetçi Parti’nin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell gibi bazı isimleri pakete karşı. Başkan Donald Trump da paketin Senato’ya “ölü halde” geldiğini belirtmişti.

Demokratlar’ın oluşturduğu pakette eyaletler ve yerel yönetimler için 1 trilyon dolar ayrılmış durumda.

Demokratlar daha önce Cumhuriyetçiler’e kabul ettiremediği eyaletler ve yerel yönetimler için kaynağa 5. pakette yer verdi. Ancak Cumhuriyetçiler şimdi de pakete karşı.

Merkez Bankası Başkanı Powell ise daha önce ekonominin toparlanması için ek kaynağa ihtiyaç olacağını kaydetmişti.

Cumhuriyetçi Parti içinde ılımlı eyaletler olarak nitelenen bölgeden senatörlerin 5. pakete karşı olmadığı ancak Cumhuriyetçi Parti’nin şimdilik bekle-gör politikasını tercih ettiği belirtiliyor.

Amerikan Kongresi Corona salgının ekonomiye etkisini azaltmak için 4 paket kabul etti. Mart ayında kabul edilen paket 2.2 trilyon dolarla bu alanda rekor kırmıştı. Geçen ay ise özellikle küçük işletmelere yönelik yaklaşık 500 milyar dolarlık paket kabul edilmişti.

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