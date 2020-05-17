“Tam Ekonomik Toparlanma Muhtemelen Aşıyla Olacak”

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ülke ekonomisinin toplarlanmasının gelecek yıla kalabileceğini ve tam bir toparlanmanın ise muhtemelen Corona aşısına bağlı olabileceğini belirtti.

Powell bu açıklamasını Amerikan CBS televizyonuna yaptı.

“Bu ekonomi toplarlanacak” diyen Powell, bunun zaman alacağını ve gelecek yılın sonuna kadar uzanabileceğini vurguladı. Powell, süreyle ilgili olarak “gerçekten bilmiyoruz” ifadesini de kullandı.

Powell, Corona virüsünün ikinci dalgası olmayacağını varsayarak yılın ikinci yarısında ekonominin sabit bir şekilde toparlayabileceğini düşündüğünü söyledi. Powell ekonominin tam olarak toparlanabilmesi için ise insanların tam olarak kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini ve bunun için de aşının gelmesini beklemeleri gerekebileceğini kaydetti.

Amerika’da Temsilciler Meclisi ekonominin toparlanabilmesi amacıyla 5. ekonomik paketi Cuma günü kabul etmişti.

Ancak 3 trilyon dolarlık paketin geleceği Cumhuriyetçiler’in destek vermemesi nedeniyle belirsiz.