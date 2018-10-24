Tam elektrikli uzun yol otobüsleri Almanya yollarında

BERLİN (AA) - Avrupa'nın önde gelen şehirler arası otobüs firması Flixbus, Almanya’da ilk uzun yol elektrikli otobüs seferini Frankfurt ve Mannheim arasında başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, Çin merkezli Yutong tarafından üretilen tam elektrikli otobüslerin menzilinin 320 kilometreyi bulduğu, Frankfurt ve Mannheim arasının yaklaşık 80 kilometre olarak hesaplanırken, otobüslerin, tek şarj ile tekrar dolum ihtiyacı olmadan iki sefer yapmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu otobüslerin fiyatının dizel ile çalışan otobüslere göre iki kat fazla olduğu belirtilerek, karbon ayak izini azaltması, sessiz, konforlu ve uzun ömürlü olmasından dolayı otobüslere Avrupa’nın değişik şehirlerinden talebin yüksek olduğu vurgulandı.

Flixbus, bu yılın mart ayında Fransa’da Paris ve Amiens hattında 2 adet elektrikli otobüs ile sefer başlatmıştı.

