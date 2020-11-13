Tam idrar tahlili (TİT) nedir? Normal idrar testi değerleri nelerdir?

Vücutta meydana gelen birçok hastalığa doğru ve hızlı tanı konması, tam idrar tahlili ile mümkün olur. Uygulanması neredeyse tüm laboratuvarlarda yapılabilen tahlil, faydalı ve pratik bir teşhis yöntemidir. Manuel kitler yardımı ile elde yapılabilen test, mikroskop gibi yeni nesil otomatik cihazlar aracılığıyla da yapılabilir. Gebelik takibi, hastalık teşhisi ve preoperatif olarak istenir.

Hangi Hastalıklarda Tam İdrar Tahlili İstenir?

İlk olarak böbrek ve üriner sistem hastalıkları hakkında bilgi veren tanı yöntemi hızlı ve pratik olması ile pek çok hastalığı gün yüzüne çıkarır. İdrarda bulunan değerlerin mikroskobik olarak incelenmesi sonrasında protein, kan, lökosit esteraz oranları doktorlara tanı aşamasında oldukça yardımcı olur. Ucuz, kolay ve acısız bir yöntem olan test vücuttaki belli başlı sorunların tespit edilmesinin yanı sıra gebelik kontrollerinde de aktif olarak tercih edilir. Ayrıca tahlil yaptırarak herhangi bir enfeksiyon ya da hastalığın mevcut olup olmadığını kısa bir sürede öğrenebilirsiniz.

Tam İdrar Tahlili Nasıl Yapılır?

İnsanlar kendilerinde bir hastalık bulunduğundan şüphelendiğinde paniğe kapılır ve bu nedenle hemen tedavi olmak ya da hasta olmadığından emin olmak ister. Bu durumda yardımına hızlı, pratik ve uygun fiyatlı olan tam idrar tahlili koşar. Peki tam idrar tahlili nasıl yapılır? Adından da anlaşıldığı gibi sizden alınan idrar örneğinin laboratuvar ortamında tetkik edildiği bir testtir. Alınan idrar örneğinden kesin sonuç alınabilmesi için mikroskop, mikroskop için lam ve lamel, santrifüj tüpü ve cihazı yeterlidir. Testin hijyenik olması için ise halka adında plastik çubuk olarak adlandırılan stripler kullanılır. Kimyasal reaktife sahip olan stripler, idrarda bulunan glikoz, protein, ürobilinojen, lökosit esteraz gibi maddeleri ortaya çıkarır. Bunlara ek olarak numune makroskopik olarak da analiz edilir. Kokusu, rengi ve berrak olup olmadığı hastalıklar hakkında bilgi verir. Sıvının rengi kırmızımsı ise kanamaya neden enfeksiyonlar olduğu anlamına gelebilir. Sıvı içerisindeki bakterileri ve hücresel elemanları, normal ve anormal metabolizma ürünlerini saptayan tahlil hızla sonuca ulaştırması ile yaygın olarak tercih edilir.