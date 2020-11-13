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Tam idrar tahlili (TİT) nedir? Normal idrar testi değerleri nelerdir?

13.11.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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Tam idrar tahlili (TİT) nedir? Normal idrar testi değerleri nelerdir?

İçindekiler

  • Hangi Hastalıklarda Tam İdrar Tahlili İstenir?
  • Tam İdrar Tahlili Nasıl Yapılır?
  • Tam İdrar Tahlili Ne zaman İstenir?
  • Tam İdrar Tahlili ile Ortaya Çıkan Hastalıklar Nelerdir?
  • Tam İdrar Tahlili Nerede Yapılır ve Normal Değerleri Nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonu, sarılık, gebelik, böbrek hastalıkları ve diyabet gibi birçok rahatsızlığın teşhisinde kullanılan tam idrar tahlili ne demektir, nasıl uygulanır? Tüm merak ettikleriniz bu yazıda sizlerle olacak!

Vücutta meydana gelen birçok hastalığa doğru ve hızlı tanı konması, tam idrar tahlili ile mümkün olur. Uygulanması neredeyse tüm laboratuvarlarda yapılabilen tahlil, faydalı ve pratik bir teşhis yöntemidir. Manuel kitler yardımı ile elde yapılabilen test, mikroskop gibi yeni nesil otomatik cihazlar aracılığıyla da yapılabilir. Gebelik takibi, hastalık teşhisi ve preoperatif olarak istenir.

Hangi Hastalıklarda Tam İdrar Tahlili İstenir?

İlk olarak böbrek ve üriner sistem hastalıkları hakkında bilgi veren tanı yöntemi hızlı ve pratik olması ile pek çok hastalığı gün yüzüne çıkarır. İdrarda bulunan değerlerin mikroskobik olarak incelenmesi sonrasında protein, kan, lökosit esteraz oranları doktorlara tanı aşamasında oldukça yardımcı olur. Ucuz, kolay ve acısız bir yöntem olan test vücuttaki belli başlı sorunların tespit edilmesinin yanı sıra gebelik kontrollerinde de aktif olarak tercih edilir. Ayrıca tahlil yaptırarak herhangi bir enfeksiyon ya da hastalığın mevcut olup olmadığını kısa bir sürede öğrenebilirsiniz.

Tam İdrar Tahlili Nasıl Yapılır?

İnsanlar kendilerinde bir hastalık bulunduğundan şüphelendiğinde paniğe kapılır ve bu nedenle hemen tedavi olmak ya da hasta olmadığından emin olmak ister. Bu durumda yardımına hızlı, pratik ve uygun fiyatlı olan tam idrar tahlili koşar. Peki tam idrar tahlili nasıl yapılır? Adından da anlaşıldığı gibi sizden alınan idrar örneğinin laboratuvar ortamında tetkik edildiği bir testtir. Alınan idrar örneğinden kesin sonuç alınabilmesi için mikroskop, mikroskop için lam ve lamel, santrifüj tüpü ve cihazı yeterlidir. Testin hijyenik olması için ise halka adında plastik çubuk olarak adlandırılan stripler kullanılır. Kimyasal reaktife sahip olan stripler, idrarda bulunan glikoz, protein, ürobilinojen, lökosit esteraz gibi maddeleri ortaya çıkarır. Bunlara ek olarak numune makroskopik olarak da analiz edilir. Kokusu, rengi ve berrak olup olmadığı hastalıklar hakkında bilgi verir. Sıvının rengi kırmızımsı ise kanamaya neden enfeksiyonlar olduğu anlamına gelebilir. Sıvı içerisindeki bakterileri ve hücresel elemanları, normal ve anormal metabolizma ürünlerini saptayan tahlil hızla sonuca ulaştırması ile yaygın olarak tercih edilir.

Tam İdrar Tahlili Ne zaman İstenir?

Tam idrar tahlili fiyat ve sonuca ulaştırma hızı olarak bakıldığında en çok tercih edilen test çeşitlerinden biridir. Pek çok hastalığın tanısını koyması, acısız olması, neredeyse tüm klinik ve laboratuvar ortamlarında yapılabilmesi gibi nedenlerle yaygın olarak tercih edilir. İdrar testinin ivedi olarak istendiği durumlar ise şunlardır:

  • Mide bulantısı ve kusma
  • Karın ağrısı
  • Yan ağrısı
  • Sık ve ağrılı şekilde idrara çıkma
  • İdrar koyulaşması veya bulanıklaşması
  • İdrarda kan görülmesi
  • Gebelik şüphesi
  • Cerrahi işlemler öncesi
  • Hastaneye kabul
  • Kamuya açık alanlardaki havuz, hamam gibi hizmetlerin kullanılması öncesi

Tam İdrar Tahlili ile Ortaya Çıkan Hastalıklar Nelerdir?

Tam idrar tahlili nedir ve hangi durumlarda istenir bunları yazımızda öğrendik. Şimdi ise hızlı ve pratik olması sayesinde sıklıkla tercih edilen bu test yönteminin hangi hastalıkların tanı aşamasını hızlandırdığını inceleyebiliriz. Sonuçlarına yarım saat gibi kısa bir sürede ulaşabileceğiniz bu test yöntemi ile meydana çıkan durumlar şunlardır:

  • Böbrek hastalıkları,
  • İdrar içerisinde glikoz miktarının yüksek çıkmasıyla ortaya çıkan diyabet,
  • Gebelik,
  • Üriner sistem hastalıkları,
  • Lökosit ya da bakteri miktarında fazlalık olması gibi durumlarda anlaşılan idrar yolu enfeksiyonu,
  • İdrar içerisinde bilirubin bulunması ile sarılık bulguları.

Tam İdrar Tahlili Nerede Yapılır ve Normal Değerleri Nelerdir?

Tam idrar tahlili nerede yapılır? Bu sıklıkla merak edilen ve sorgulanan bir durumdur. Testler biyokimya laboratuvarı bulunan her alanda yapılabilir. Klinikler, sağlık ocakları, acil servis laboratuvarları gibi farklı alanlarda uygulanması mümkün olan test, günün her saatinde aç veya tok karna yaptırılabilir. Test sonuçları 30 dakika veya 1 saat gibi kısa bir sürede alınır. Acısız, hızlı ve pratik bir metot olması ile tüm yaş gruplarından alınması mümkündür. Peki tam idrar tahlili normal değerleri nedir? Bu soruya cevap verelim;

İdrar içerisinde negatif çıkması gerekenler:

  • Bakteri,
  • Protein,
  • Keton,
  • Nitrit,
  • Gkiloz,
  • Lökosit estaraz,
  • Hemoglobin,
  • Bilirubin,

Bunların yanı sıra verilen numune içerisindeki ph değerlerinin 4.5-8 arası, dansitenin 1.005-1.025 arası, renginin berrak ve sarı olması, ürobilinojen miktarının ise normal olması gerekir. Ph değerleri ortalama 6 olarak kabul edilir. Alkali maddeler, kusmalar, uzun süreli soğuk duşlar ph’ı artırırken şeker hastalığı, lösemi, protein diyetleri, eklem romatizması ve c vitamini eksikliği değerlerin azalmasına neden olur. İdrarda lökosite rastlanması patolojik etki belirtisi, nitrite rastlanması nitrit üreten bakteri varlığını ortaya çıkarır. İdrarda proteine rastlanması gebeliği ya da böbrek hastalığı varlığını, glikoza rastlanması zehirlenmeyi ve şeker hastalığı varlığını belli eder. Bilirubin maddesi sarılık olduğunu, eritrosit maddesi idrarınızda kan olduğunu ve keton maddesi de şeker hastalığının var olduğunun habercisidir. Ayrıca kontrolsüz diyet ve uzun süreli aç kalma sonucu miktar artışı gözlenen keton; ateşe, ishale ve şiddetli kusmaya neden olur. Hızlı, pratik ve uygun fiyatlı bir tahlil yöntemi olan TİT, tanı sürecini hızlandırır ve tedaviye yardımcı olur.

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