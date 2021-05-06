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  4. Tam kapanma bir hafta uzayacak mı? Kulislerde konuşulan tarih 24 Mayıs

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı? Kulislerde konuşulan tarih 24 Mayıs

06.05.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde tam kapanma uygulaması devam ederken, 17 günlük kapanmanın uzatıIacağı iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi.

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı? Kulislerde konuşulan tarih 24 Mayıs

Ankara’da kapanmanın bir hafta daha uzatılabileceği konuşulmaya başlandı. İddiaya göre resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle tam kapanma bir hafta daha uzatılabilir.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı'nın başta günlük pozitif vaka sayısı olmak üzere salgın süreciyle ilgili verileri takip ettiğini hatırlatan AK Partili yetkili isim “Net değil ama konuşuluyor” dedi.

TAM KAPANMA 24 MAYIS'TA MI SONA ERECEK?

19 Mayıs tatili haftasının da tam kapanma sürecine dahil edilmesiyle kapanmanın 24 Mayıs'ta sona ermesi masada.

Ana hedefin 5 binin altına düşmesi olduğunun altı çizilirken, genel eğilimin bayramdan sonra pandemi gündeminin yavaş yavaş ortadan kalkması.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi.

Oktay, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." dedi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Öte yandan tam kapanmanın uzatılacağı iddiaları sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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