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Tam kapanma bugün mü başlıyor? Tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?

29.04.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan karar ile ülkece tam kapanma sürecine geçeceğimizi öğrendik. Tam kapanma bugün başlıyor. Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün boyunca tam kapanma uygulanacak. Tam kapanma bu akşam saat 19.00'da başlayacak, 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.

Tam kapanma bugün mü başlıyor? Tam kapanma ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Tam kapanma kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bu akşam saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşların zorunlu haller dışında sokağa çıkmasına izin verilmeyecek.

TAM KAPANMA BUGÜN MÜ BAŞLIYOR?

Tam kapanma, kesintisiz sokağa çıkma yasağı bugün yani 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek.

TAM KAPANMA NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma ile ilgili olarak, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" dedi.

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm iş yerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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