Tam kapanma: Covid salgınında ülkeler vatandaşlarına nasıl ve ne kadar ekonomik yardımda bulunuyor?

Konut, gıda ve sağlık yardımının yanında, çocuklu ailelere vergi indirimi de yapılıyor.

Teşvik paketi kapsamında ailelere toplam 1 trilyon dolar yardım dağıtılırken, tüm Amerikalılara kişi başına 1400'er dolar veriliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten sonra Ocak ayında 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik teşvik paketi imzaladı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre ABD milli gelirinin yüzde 25,4'ünü bu yardımlara ayırdı.

Peki hangi ülke nasıl ve ne kadar ekonomik destek veriyor?

Dünyada tam ya da kısmi kapanma uygulanan birçok ülke, gelir desteği, nakdi yardım ve vergi indirimi gibi uygulamalarla mağduriyetleri gidermeye çalışıyor.

Aynı genelgede tam kapanmadan etkilenecek özellikle esnaf ve dar gelirlilere yönelik bir ekonomik yardım planının açıklanmaması eleştirilere neden oldu.

Türkiye 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçiyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, üretim, imalat, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

Koronavirüs kısıtlamaları sonrası ülkede 11 milyondan fazla insan işsiz kalmıştı.

İngiltere

Milli gelirinin yüzde 16,3'ünü yardımlara ayıran İngiltere'de en çok bilinen gelir desteği uygulaması, ücretsiz izin planı.

Bu plan ile pandemi nedeniyle çalışamayacak durumda olanların, çalışamadıkları saatlere göre maaşlarının yüzde 80'ini devlet karşıladı.

Ayda en fazla 2 bin 500 sterlin maaş desteği verildi.

Sistem özetle şöyle: İşveren çalışana maaşını vermeye devam ediyor, çalışanın gelirinden vergi kesiliyor. Ancak kişi, yardımdan yararlandığı süreçte aslında şirketin bir çalışanı pozisyonunda olmuyor. Çalışanın bu yardım sona erdikten sonra da işine devam etmesi de garanti değil.

Öte yandan hükümet paket servisle sınırlanan kafe ve restoranlardan yemek alınmasını teşvik etmek için "Dışarıda ye, yardım et" sloganıyla bir proje yürüttü, bu işletmelerin müşterilerine yaptığı yüzde 50 indirimi karşılamayı kabul etti.

İngiltere'de serbest meslek sahibi 600 binden fazla kişiye de bir gelir destek planı sunuldu ancak istenilen sonuç alınamadı. Cirosunun yüzde 30 ya da daha fazlasını kaybeden işyerlerine kârının yüzde 80'ine kadar hibe verilebiliyor.