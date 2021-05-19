Tam kapanma dönemi ne zaman sona erecek?

Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona ermesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi.

Cumartesi günü iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak" ifadelerini kullandı. "Tedbirlere uyarsak normal hayat yakın" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir süre daha fedakarlık gerekli. Normale kısa sürede döneceğimize inanıyorum. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor."

Türkiye'de bu hafta içerisinde sosyal medyada ve bazı basın organlarında tam kapanma döneminin uzatılabileceği yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak iktidarın önde gelen isimleri bu iddiaların doğru olmadığını ve tam kapanma döneminin uzatılmasına ilişkin şu aşamada herhangi bir çalışma olmadığını söylüyor.