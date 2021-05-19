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Tam kapanma dönemi ne zaman sona erecek?

19.05.2021 06:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona ermesi öngörülüyor. Tam kapanma döneminin uzatılabileceği yönünde iddialar, iktidarın önde gelen isimleri tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi.

Tam kapanma dönemi ne zaman sona erecek?

Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona ermesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi.

Cumartesi günü iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak" ifadelerini kullandı. "Tedbirlere uyarsak normal hayat yakın" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir süre daha fedakarlık gerekli. Normale kısa sürede döneceğimize inanıyorum. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor."

Türkiye'de bu hafta içerisinde sosyal medyada ve bazı basın organlarında tam kapanma döneminin uzatılabileceği yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak iktidarın önde gelen isimleri bu iddiaların doğru olmadığını ve tam kapanma döneminin uzatılmasına ilişkin şu aşamada herhangi bir çalışma olmadığını söylüyor.

Oktay ve Soylu, 'Değişiklik yok' dedi

Tam kapanma döneminin ilk açıklandığı gibi 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

Ancak son dönemde vaka sayılarının istenilen düzeyde düşürülememesi halinde kapanma döneminin 19 Mayıs tatilini de içine alacak şekilde uzatılacağı yönünde birtakım iddialar ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kapanma döneminin sonu için öngörülen tarihte herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Fuat Oktay, NTV'de katıldığı programda, kapanma döneminin uzatılmasına ilişkin bir soruya şu anda böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Oktay, "Bizim bununla ilgili kararlarımızda tüm veriler kabineye gelir. Veriler değerlendirilir, sonrasında da nihai karar verilir. Kamuoyuyla da paylaşılır bu" dedi.

Soylu da tam kapanma döneminin sonuçların görülmeye başlandığını belirterek, 19 Mayıs tarihiyle ilgili "bugün itibarıyla" bir değerlendirmeleri olmadığını aktardı.

Soylu 24TV'de katıldığı bir programda, "Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz. 17 Mayıs'ta elde edeceğimiz rakamlar, o gün kabinenin ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlarla yolumuzu belirleyeceğiz" dedi.

Yeni kısıtlamalar neler?

Tam kapanma döneminde getirilen yeni kısıtlamalar şöyle:

  • İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.
  • Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek.
  • Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.
  • Şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
  • Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.
  • Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.
  • Tüm sınavlar ertelenecek.
  • Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.
  • Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek.
  • Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak.

ERDOGAN

Salgının seyri için öngörülen hedef ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaları açıkladı.

Erdoğan, şehirler arası seyahatlerin tamamının izne tabi olacağını ve şehirler arası seyahatlarde toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasite ile çalışacağını belirtti.

Erdoğan, Avrupa'da açılma sürecinin başladığını vurgulayarak, Türkiye'nin geride kalmaması için vaka sayılarını 5 binin altına çekmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Erdoğan, "Aksi halde ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Aynı hedefi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da dile getirdi. Ersoy, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, turizmde belirlenen hedefin tutturulabilmesi için vaka sayılarının da 5 binin altına inmesi gerektiğini söyledi.

Ersoy, "Vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta daha da hızlandığını görüyoruz. Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek. Hedefimiz, 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak için 17 Mayıs'tan sonra vaka sayısı olarak 5 binin altına inmek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon hedefimizi hala koruyoruz" dedi.

Türkiye'de Nisan ayında 60 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı, son açıklanan verilere göre 25 binin altına inmiş durumda. Can kayıplarında da düşüş görülmesine karşın halen 300'ün biraz üzerinde seyrediyor.

İllere göre açıklanan haftalık veriler, 81 kentin tamamında vaka sayılarının 24-30 Nisan haftasında gerileme kaydettiğini ortaya koydu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgelerinde neler var?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

https://twitter.com/TC\_icisleri/status/1386828613027258369?s=20

Genelgede şu düzenlemeler yer aldı:

  • Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
  • Kısıtlamada, konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek.
  • Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek.
  • Kısıtlama döneminde seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.

LOCKDOWN

'Zorunlu hal' sayılacak durumlar neler?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak "zorunlu haller" şöyle tanımlandı:

  • "Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  • ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir."

Genelgede, "Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır" bilgileri yer aldı.

Koronavirüs

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