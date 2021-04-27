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Tam kapanma dönemince cenazeye katılmak yasak mı? Cenazesi olan nereden izin alacak?

27.04.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan gününde gerçekleşen Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında 18 gün sürecek olan bir tam kapanma kararı açıkladı. Ramazan Bayramı’nı da içine alan bu tam kapanma kararında vatandaşlar cenazeler ile ilgili yeni düzenlemeleri merak etti. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanmada, cenazesi olan vatandaşlar nereden izin alacak?

Tam kapanma dönemince cenazeye katılmak yasak mı? Cenazesi olan nereden izin alacak?

Tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 il geneline tam kapanma kararı ile ilgili detayların yer aldığı genelgeyi paylaştı. Genelgede yer alan bilgilere göre, cenazesi olan vatandaşlar için de yeni düzenlemeler yer aldı. Peki 17 Mayıs tarihine kadar cenazesi olan vatandaşlar izinleri nereden alıyor? Tam kapanmada cenaze düzenlenmesi ile ilgili alınan yeni kararlar neleri? Detaylar haberimizde…

GENELGENİN DETAYLARI BELLİ OLDU
İçişleri Bakanlığı, 29 Nisan Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05'te sona erecek olan tedbirlerle ilgili genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

Önceki önlemlere göre yeni uygulamada, konaklamadan şehirler arası seyahate, sokağa çıkmadan paket servislere kadar birçok farklılık bulunuyor.

cenaze

TAM KAPANMADA CENAZE İZNİ NASIL ALINIR?

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik onaylanarak cenaze yakınlarına seyahat izin belgesi oluşturulacak.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuran vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek ve Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak gerçekleştirilecek.

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