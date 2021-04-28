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  4. Tam kapanma: Ekonomik destek ve yeterli aşı olmadan kapanma nasıl olacak?

Tam kapanma: Ekonomik destek ve yeterli aşı olmadan kapanma nasıl olacak?

28.04.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı ülkeler etkili aşılama sonrası normale dönme hazırlıkları yaparken, Türkiye, kısa sürede 8 binden 60 bine çıkan Covid-19 vaka sayılarını indirmeye çalışıyor.

Bazı ülkeler etkili aşılama sonrası normale dönme hazırlıkları yaparken, Türkiye, kısa sürede 8 binden 60 bine çıkan Covid-19 vaka sayılarını indirmeye çalışıyor.

17 Mayıs'a kadar sürecek olan ve "tam kapanma" adı verilen yeni bir koronavirüsle mücadele dönemine giriyor.

Türkiye'deki kapanma şartlarına dair en büyük eleştirilerden biri, muaf olmayan kişi, esnaf ve şirketlere yeterince ekonomik destek verilmemesi.

Hatta buna 'desteksiz kapanma' diyenler bile oldu.

Uzmanlar, kapanmanın tek başına yeterli olmayacağını, mutlaka etkili bir aşılama kampanyasıyla birleşmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Esin Şenol Davutoğlu'nun değerlendirmesiyle birlikte Türkiye'nin "tam kapanma" koşullarını, hedeflenen ve olası sonuçlarını derledik.

Haber-Video: Selim Büyükgüner, Osman Kaytazoğlu, Esra Yalçınalp

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