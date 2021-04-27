Tam Kapanma Ekonomik Kaygıları Öne Çıkardı

Hükümetin dün açıkladığı tam kapanma kararı Diyarbakır’da ekonomik kaygıları öne çıkardı. Birçok kişi ekonomik destek verilmemesi halinde açlığa mahkum olacağını düşünüyor. İlk kez “tam kapanma” adı altında önlem alan hükümet, kararı 29 Nisan saat 19.00’da hayata geçeceğini duyurdu. Adı “tam kapanma” olsa da fabrikalar, marketler, lokantalar gibi birçok işyeri açık kalmaya devam edecek. Kararın duyulmasıyla birlikte Diyarbakır’da sokaklar hareketlendi. 17 gün boyunca dışarı çıkmayacak olan kent sakinleri, ihtiyaçlarını karşılamak için sokaklara akın etti. Tam kapanma kararı insanların ekonomik kaygılarını da öne çıkardı. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Diyarbakırlılar sağlıktan çok ekonomiyi, 17 gün boyunca destek almadan nasıl yaşayacağını düşünüyor. Tam kapanmanın çözüm olmayacağını savunan Zübeyir Birdal, “17 günde bu iş çözülmez. Bir hafta kapatıp, bir hafta açıyorlar. Bir günle, iki günde bu iş çözülmez. Aniden düşüp kalkıyor. Hiçbir şey yapamıyorlar. Böyle sürüp gidecek bir iki sene. 17 günde sanki cezaevine giriyoruz. Açlıktan perişan olmuşuz, esnaf ölmüş, ne yapacağız, yapacak bir şey yok?” dedi.

Mehmet Kaya da ekonomik destek verilmesi gerektiğini savunanlardan. Kaya, “Milleti perişan ettiler, ben bunu düşünüyorum. Gerçekten millet perişan oldu. Bu yoksulluktan, bu pandemiden dolayı. Bayram ağzı millet artık isyanlarda. En azından aile başı 5'er milyar hibe etmesi lazımdı ki bu millet geçimini yapsın. Yoksa bu millet ne yapacak? Çoluk çocuk hepsi aç, hepsi içeride oturacak” diye konuştu. Tedbirleri sağlık açısından doğru bulan Hasan Polat’ın kaygısı da ekonomik. Polat, “Yasaklar sağlık açısından iyidir ancak ekonomik açıdan devletin sosyal görevlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bunu yapmış olsaydı çok daha iyi olurdu. Bu ciddi bir sorun yaratabilir, toplumsal bir sorun yaratabilir. Eve kapatıyor, açlığa mahkum ediyor insanları” şeklinde konuştu. Nezir Gezer, tam kapanma kararının yoksullar düşünülmeden alındığını savunurken Hüseyin Tektaş ise virüsün ortaya çıktığı Çin’de bile yaşamın normale dönmesine rağmen Türkiye’nin halen salgınla mücadele ettiğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşanların çoğu kararı eleştirirken, destek veren de vardı. Songül Yayık, tam kapanma kararı için geç bile kalındığını vurgulayarak, “Bence çok yerinde bir karar. Vakalar git gide artıyor, yerinde bir karar olmuş. Daha önce alınması gerekiyordu. Yasakların kalkması ile birlikte vakalar arttı. Evde vakit geçireceğiz, hastalanmaktansa evde otururuz” dedi.