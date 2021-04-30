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Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanma ne zaman başlayacak?

30.04.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma kararı alındığını duyurmuştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci 29 Nisan itibari ile başladı. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kısıtlamarın kaç gün süreceği ise merak konusu oldu. İşte, tam kapanma saatleri ve kararları hakkında tüm detaylar...

Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanma ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan Kabine Toplantısı ardından güncel kararları Millete Sesleniş konuşmasında duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "29 Nisan perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah 05:00’a kadar tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerine yer verdi. İşte, ayrıntılar..

TAM KAPANMA KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz," dedi. Bu kapsamda Türkiye genelinde 17 gün boyunca tam kapanma uygulanacak.

TAM KAPANMA KARARLARI VE SAATLERİ NELERDİR?

Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle:

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

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koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı tam kapanma

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