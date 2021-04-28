'Tam Kapanma' Kararı Ekonomiye Nasıl Yansıyor?

Türkiye’de Corona virüsü nedeniyle ölü sayısının günlük 300, vaka sayısının ise 60 binin üzerinde seyretmesi sonrası hükümet yetkilileri önceki gün ‘tam kapanma’ adı altında yeni kısıtlama tedbirleri getirdi. 29 Nisan saat 19.00’da başlayacak olan ve 17 gün sürecek tam kapanma kararı sonrası bir yılı aşkın süredir ekonomik çıkmazda olan küçük esnaf iflasın eşiğine geldi.

Yasak kararı sonrası bugün sabah saatlerinden itibaren 17 günlük ihtiyaçlarını almak için çarşı pazara akın eden Gaziantepliler birçok noktada salgın kurallarını da yok sayarken, esnaf ise kiralarını bile ödemekte güçlük çektiklerini ifade ederek, hükümetten herhangi bir destek gelmezse iflasa sürüklendiklerini söyledi.

VOA Türkçe’ye konuşan Gaziantepli esnafın bazıları alınan tedbir kararlarıyla birlikte ekonomik olarak can çekiştiklerini ifade ederken, birçok esnaf ise kaygılarından dolayı kameraya bile konuşmaktan çekindi.

"Zincir marketler ikiye katlandı, küçük esnaf perişan"

Yasaklardan en fazla küçük esnafın etkilendiğini ifade eden lokantacı Ali Söğüt, “Böyle yasaklar olamaz. Yasak kapsamında marketler açık olacak ama küçük esnaf kapalı olacak. Peki dükkanını açamayan bu esnaf ödemelerini nasıl yapacak. Esnaf ne yiyecek, ne içecek bu hiç kimsenin sorunu değil maalesef. Banka ödemelerimiz, dükkan giderlerimiz, vergiler bunlar nasıl ödenecek. Bankalar açık deniliyor ama neye yarar, ben para kazanmadıkça nasıl bankalara ödemelerimi yapacağım. Türkiye’nin büyük bir kısmı işçi sınıfından oluşuyor. Biz para kazanamazsak yanımızda nasıl işçi çalıştıracağız. İşsizlik bu şekilde artacak, aynı zamanda hırsızlık ve illegal işler de artacak. İnsanları evlere hapsetmek de iyi bir şey değil. Zincir marketler, organize sanayi bölgesi hiç zorluk çekmedi. Kazançlarını ikiye katladılar. Hükümetin kendileri mitinglerini kongrelerini yaptılar, vaka sayısı artınca da, bunun faturasını esnafa yıktılar’ ’diye konuştu.