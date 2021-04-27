Tam kapanma kararını muhalefet destekliyor mu, siyasilerin ilk tepkisi ne oldu?

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise "Tam kapanmanın gerekliliğini tartışmıyoruz ancak vatandaş ne yiyecek ne içecek, elektrik-doğalgaz faturalarını nasıl ödeyecek? Herkes sizler gibi beş yerden maaş almıyor efendiler" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsten ölmeyenler evde açlıkla baş başa bırakılıyor. Tam kapanma tam gelir desteği ve güvencesi ile olur" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" açıklamasında bulundu. Buna göre kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek, şehirler arası seyahat sadece zorunlu hallerde yapılabilecek.

Esnafa ve dar gelirlilere yönelik maddi destek açıklanmaması da muhalif siyasetçilerin tepkisine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma kararına muhalefetten ilk tepkiler, "kararın doğru olduğu ancak geç alındığı" yönünde.

https://twitter.com/yunusemrechp/status/1386750384316760069?s=20

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise "18 günlük tam kapanmadan olumsuz etkilenecek vatandaşlarımıza ekonomik destek verilmeli; elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları kapanma süresince devlet tarafından karşılanmalıdır" önerisinde bulundu.

https://twitter.com/draliseker/status/1386776947926224897?s=20

'Ya açlık ya hastalık'

Parti kurma çalışmalarına devam eden Muharrem İnce de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şunları kaydetti:

"Yönetemedikleri pandemi sürecinde millete iki seçenek sundular; ya açlık ya hastalık! Prompter'a soralım, 'Lebaleb kongre yapmak da yasak mı? Millet yiyecek aş, çalışacak iş bulamazken yandaş beslemeye devam mı?"

https://twitter.com/vekilince/status/1386738846453358601?s=20

Davutoğlu: Nakdi hibe desteği sağlanmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Tam kapanma" kararını "Doğru ama çok geç alınmış eksik bir karardır" ifadeleriyle değerlendirdi.

Davutoğlu, "Ek olarak, kapanmadan mağdur olan bütün hanelere, acilen herhangi bir şart ve başvuru olmaksızın, yetişkinler için 1000 TL, çocuklar için de 500 TL'den az olmamak üzere nakdi hibe desteği sağlanmalıdır" önerisinde bulundu.