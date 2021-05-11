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Tam kapanma, mezarlık hizmetlerini de görüntülüye dönüştürdü

11.05.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 17 günlük tam kapanmadan dolayı yakınlarının mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar, çareyi mezar firmalarında buldu. Firmalardan çiçeklendirme ve bakım için hizmet alan vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeseler de firma yetkilisiyle yaptıkları görüntülü görüşmeyle mezarları görebiliyor.

Tam kapanma, mezarlık hizmetlerini de görüntülüye dönüştürdü

Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma, mezar firmalarına yeni hizmet olanağı sağladı. Ramazan Bayramı öncesinde, vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek, bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkamadıkları için çareyi mezar firmalarının verdiği hizmette buldu. Mezarları çiçeklendirmek, bakım ve onarım yaptırmak isteyen vatandaşlar, pandemide bu hizmeti vermeye başlayan firmaları arayarak, taleplerini söylüyor. Ek hizmet olarak verilen uygulamayla vatandaşların talepleri firma yetkilileri tarafından yerine getiriliyor. Yapılan hizmet ise cep telefonundan açılan görüntülü görüşmeyle anlık olarak vatandaşlarla paylaşılıyor.

"GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP MÜŞTERİMİZE BİLGİ VERİYORUZ"

Tam kapanma sürecinde vatandaşların mezar ziyaretlerini gerçekleştiremediğini ve bu durumda kendilerine başvurduğunu belirten Antalya Kabir Bakımı, Mezar Yapımı firmasının sahibi Mehmet Çetin, vatandaşlar adına mezar çiçeklendirme, mermer parlatılması, mezar taşının boyanması, toprak takviyesi hizmetlerini verdiklerini ifade etti. İnternet üzerinden ya da telefonla vatandaşların kendilerini aradıklarını aktaran Çetin, “Fiyat istiyorlar, biz de gidip mezara baktıktan sonra gereken neyse A’dan Z’ye gerçekleştiriyoruz. Ardından görüntülü arayıp ya da fotoğrafını çekerek müşterimize bilgi veriyoruz” dedi.

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"HERKES DUASINI EVİNDEN YAPIYOR"

Çetin, pandeminin ticaret ve pazarlamada farklı yöntemler açtığına işaret ederek, “Biz de bu hızlı geçişi sağladık. Vatandaşların farklı renklerde çiçek talepleri de oluyor, onları da yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu bayram biraz buruk geçecek. Herkes evinden yapıyor duasını. Bakımlarını biz yapacağız, artık insanlar bu saatten sonra evden dua etmekten başka bir şey yapamayacaklar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tam kapanma
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