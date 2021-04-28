Tam kapanma ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte bakanlığın genelgesi...

Tam kapanma ve 17 günlük sokağa çıkma yasağı vatandaşların gündeminde olmaya devam ediyor. Vatandaşlar tam kapanma ne zaman başlayacak, kimler muaf olacak sorularının yanıtını merak ediyor. Peki tam kapanma ne zaman başlayacak, tam kapanma ne zaman bitecek?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni alınan kararlar sonrası tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar da belli oldu. Tam kapanma ve kesintisiz sokağa çıkma yasağı 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 saat 05.00'e kadar sürecek.

TAM KAPANMADA YASAKTAN MUAF OLAN KİŞİ VE KURUMLAR KİMLER?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler ve kurumlar da yer alıyor. İşte o liste:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;