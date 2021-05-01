Tam kapanma ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Artan koronavirüs vaka sayılarını kontrol altına almak amacı ile 26 Nisan Kabine toplantısı ardından tam kapanma kararı alındı. 17 gün boyunca uygulanacak tam kapanma kısıtlamasının bitmesine kaç gün kaldığı gündemde en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. İşte, tam kapanma kararları ve biteceği gün...

TAM KAPANMA KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz," dedi. Bu kapsamda Türkiye genelinde 17 gün boyunca tam kapanma uygulanacak.

Bu gece itibari ile tam kapanmanın bitmesine 16 gün kaldı.

TAM KAPANMA KARARLARI VE SAATLERİ NELERDİR?

Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle:

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

