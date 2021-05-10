Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma uzar mı? Gözler Kabine toplantısında

29 Nisan’dan itibaren başlayan tam kapanma döneminde vaka sayılarını en aza indirmek ve yaz dönemine daha az vaka sayıları ile girilmesi hedeflendi. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma ile birlikte 40 binlerde olan vaka sayıları, mayıs ayının ilk çeyreği itibarıyla 15 binlere kadar geriledi.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar kapsamında; halihazırda uygulanan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek 29 Nisan’dan itibaren tam kapanma dönemine geçildi.

Tam kapanma kararları ile birlikte hafta içi ve hafta sonu 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam kapanma kararı alındı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tam kapanma döneminde imalat, üretim, lojistik ve tedarik zincirlerinin aksamaması, tarım, sağlık ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için bu sektörlerde çalışan kişiler, tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.