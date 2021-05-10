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Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma uzar mı? Gözler Kabine toplantısında

10.05.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de artan koronavirüs vaka sayılarının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan’dan itibaren tam kapanma dönemine geçildiğini açıklamıştı. Tam kapanmanın biteceği tarihi de belirten Erdoğan, bazı sektör çalışanlarının kısıtlamadan muaf tutulacağını duyurmuştu.

Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma uzar mı? Gözler Kabine toplantısında

29 Nisan’dan itibaren başlayan tam kapanma döneminde vaka sayılarını en aza indirmek ve yaz dönemine daha az vaka sayıları ile girilmesi hedeflendi. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma ile birlikte 40 binlerde olan vaka sayıları, mayıs ayının ilk çeyreği itibarıyla 15 binlere kadar geriledi.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar kapsamında; halihazırda uygulanan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek 29 Nisan’dan itibaren tam kapanma dönemine geçildi.

Tam kapanma kararları ile birlikte hafta içi ve hafta sonu 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam kapanma kararı alındı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tam kapanma döneminde imalat, üretim, lojistik ve tedarik zincirlerinin aksamaması, tarım, sağlık ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak için bu sektörlerde çalışan kişiler, tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması esnasında ilaç, temel gıda ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerlerle imalat, üretim, lojistik ve tedarik zincirlerinin aksamaması için muafiyet kapsamında olan iş yerleri haricinde tüm ticari iş yeri, işletme ya da ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma dışında yüz yüze hizmet verilmiyor.

Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma uzar mı? Gözler Kabine toplantısındaa

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Türkiye’de gün gün açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında düşüş devam ediyor. 8 Mayıs’ta Kovid-19 sebebiyle 281 kişi yaşamını yitirmiş, yeni vaka sayısı ise 18 bin 52 olarak açıklanmıştı.

9 Mayıs’ta ise 283 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybederken, yeni vaka sayısı ise 15 bin 191 olarak açıklanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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