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Tam kapanma nedir, ne anlama geliyor? Tam kapanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?

26.04.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Kabine Toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan Perşembe akşamın 19:00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanmaya geçildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından herkes "Tam kapanma nedir, ne anlama geliyor? Tam kapanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

Tam kapanma nedir, ne anlama geliyor? Tam kapanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı.

TAM KAPANMA NEDİR?

Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisnai haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma ile ilgili olarak, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" dedi.

Tam kapanma nedir, ne anlama geliyor? Tam kapanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?

GEÇEN SENE TAM KAPANMADA NELER OLDU?

  • 2020 Mart genelgesiyle ilk olarak, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi.

  • Marketlerin açık olduğu saatler ve müşteri sayısında kısıtlamaya gidildi. Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteyle yolcu kabul edebileceği açıklandı. THY’nin uçuşları nisan ve mayıs ayında durduruldu daha sonra kademeli olarak tekrar açıldı. Cuma günü ve kandil gecesi camiler cemaate kapandı.

  • 16 Mart 2020’den itibaren ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine 1 hafta, üniversite eğitimine ise 3 hafta ara verildi. 23 Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitime geçildi.

  • Salgın Türkiye geneline yayıldıkça önce tam kapanma ve sokağa çıkma yasakları ilan edildi. İller arasında seyahat kısıtlaması getirildi. Kamuda kademeli mesai uygulaması başlatıldı.


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