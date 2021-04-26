Tam kapanma nedir, ne anlama geliyor? Tam kapanma ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı.

TAM KAPANMA NEDİR?

Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisnai haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma ile ilgili olarak, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" dedi.

GEÇEN SENE TAM KAPANMADA NELER OLDU?