'Tam kapanma'nın ardından 'yavaş normalleşme' gündemde

Türkiye tam kapanmaya dün akşam saat 19.00 itibarıyla geçti. 17 gün sürecek olan tam kapanma sonrası nasıl adımlar atılacak? Türkiye tam kapanma sonrası nasıl normalleşecek? Normalleşme hangi alanlardan başlayacak? 17 günlük tam kapanma sonrası "yavaş normalleşme" sürecinin detaylarını CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram şöyle aktardı:

ÇERÇEVE ÇİZİLECEK

Tam kapanma başladı. Aslında şuanda hem Sağlık Bakanlığı yetkilileri hem de Bilim Kurulu tarafından bu kapanma süreci çok değerli olarak görülüyor. Çünkü bu süreçteki vaka sayısındaki azalmaya göre işte normalleşme sürecinin çerçevesi çizilmiş olacak.

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri önümüzdeki 2 hafta boyunca bir araya gelecek. Özellikle vaka sayısındaki azalma masaya yatırılacak. Yani bu tam kapanmanın vaka sayısına etkisi masada olacak. Ancak aynı zamanda da normalleşme adımları için Bilim Kurulu üyeleri bu kez bir yol haritası çizecek.

Ama geçtiğimiz haftalarda da son 2 Bilim Kurulu'nda da bu konu gündeme geldi. Detaylı bir şekilde gündeme gelmedi. Ancak Bilim Kurulu yetkilileri tarafından özellikle normalleşme sürecinin geçtiğimiz haziran ayındaki gibi olmaması gerektiği gibi bir takım telkinlerde bulundular.