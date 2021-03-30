'Tam kapanma olacak mı? 28 gün tam kapanma mı olacak?' iddialarının ardından açıklama

Daha önce alınan kararla cumartesi günleri bazı illerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıyordu. Vaka sayılarındaki artışın ardından Ramazan ayında hafta sonlarının tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak 28 gün kapanma ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazan ayında tam kapanma ve yasak gündemi Kabine Toplantısı sonrası netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan vakaların arkasından yeni tedbirlerin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritası yayınlandı, 58 il kırmızı kategoriye geçti. Ankara, İstanbul ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride alırken, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Bu doğrultuda Türkiye'de 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Ancak Ramazan ayında 28 gün tam kapanmanın söz konusu olmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşılmasının etkilerini sahada görmeye başladıklarını belirterek, bu vesileyle ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içerisindeki oranlarının belirgin şekilde azaldığını vurguladı.