'Tam kapanma olacak mı? 28 gün tam kapanma mı olacak?' iddialarının ardından açıklama

Daha önce alınan kararla cumartesi günleri bazı illerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıyordu. Vaka sayılarındaki artışın ardından Ramazan ayında hafta sonlarının tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak 28 gün kapanma ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ramazan ayında tam kapanma ve yasak gündemi Kabine Toplantısı sonrası netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan vakaların arkasından yeni tedbirlerin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritası yayınlandı, 58 il kırmızı kategoriye geçti. Ankara, İstanbul ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride alırken, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
Bu doğrultuda Türkiye'de 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Ancak Ramazan ayında 28 gün tam kapanmanın söz konusu olmadığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşılmasının etkilerini sahada görmeye başladıklarını belirterek, bu vesileyle ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içerisindeki oranlarının belirgin şekilde azaldığını vurguladı.
Genel olarak da her ne kadar vaka sayıları yükselse de yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranlarının aynı seviyede yükselmediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna karşın vaka, hasta ve vefat sayılarının artmasının mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bıraktığını söyledi.
İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını anımsatan Erdoğan, çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki kentlerin sayısının nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 kente ulaştığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlamasının akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edeceğini duyururken, kırmızı kategorideki kentlerde yalnızca pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının artık cumartesi ve pazar günü olarak devam edeceği bilgisini paylaştı.
Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmelerin renk ayrımı olmadan tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer şartlara uygun şekilde çalışabileceğini açıklayan Erdoğan, kapanma saatinin ardından ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmetinin mevcut şekilde devam edeceğini açıkladı.
Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlamasının uygulanacağını ifade eden Erdoğan, yalnızca ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetlerini paket servisle sınırlandıracağını belirterek, yine ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinliklerin yasaklanacağını duyurdu.