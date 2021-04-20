Tam kapanma olacak mı? Ramazan'da sokağa çıkmak yasak mı?

Açıklanan son 100 bindeki vaka sayılarına göre İstanbul vaka artışı konusunda başı çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı bilgiye göre İstanbul’da yoğun bakım yatak doluluğunun %71’e ulaştığı açıklandı. Vefat sayılarındaki artış ve uzmanların kötü gidişat hakkındaki yorumları tam kapanma konusunu tekrar gündeme getiriyor. Yeni yapılacak kabine toplantısında, bu tam kapanma kararının konuşulacağı tahmin ediliyor.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çeken AHEF 2. Başkanı Eryazğan, “Ya en az 28 gün tam kapanma yapılması ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerekiyor. Okulları da aşılama için kullanalım” çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı her 100 bin kişide kaç Kovid-19 vakası görüldüğüne ilişkin iller tablosu ve her gün açıklanan virüse bağlı ölüm sayıları, Türkiye’de salgının seyrindeki vahim tabloyu gözler önüne sererken, korona ile mücadelenin öncü neferlerinden aile hekimleri de tablodan nasibini aldı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, vaka sayıların artmasıyla birlikte aile hekimlerinin takip ettikleri hasta sayının da arttığını belirterek, “İki ay önce 4-5 olan izlem 80-90’a çıktı. Bu da gelinen boyutun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. En az 28 gün tam kapanma yapılması ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerekiyor” dedi.