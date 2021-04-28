Tam kapanma öncesi birçok yerde uzun kuyruklar oluştu

Tam kapama öncesi kısıtlamadan muaf çiftçiler, ziraat odalarına akın etti. Tarla ve bahçelerine gitmek isteyenler izin belgesi alabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya girip, uzun kuyruklar oluşturdular.

Yarın başlayacak kısıtlama öncesinde işlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar işlem yaptırmak için bankaların yolunu tuttu. Kuyruklara giren kişilerin büyük çoğunluğunda maskeli oldukları görülürken, kuyruklarda ise zaman zaman sosyal mesafenin unutulması ise dikkatlerden kaçmadı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma dönemini şehir dışında geçirmek isteyenler, seyahat izin belgesi almak için kaymakamlıklara akın etti. Kaymakamlık önlerinde uzun kuyruklar oluşurken zaman zaman sosyal mesafeye uymayan vatandaşları, polisler uyardı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak ' tam kapanma 'nın başlamasına 1 gün kala Türkiye'nin birçok şehrinde ve kurumunda uzun kuyruklar oluştu.

ALIŞVERİŞ KUYRUĞU

Tam kapanma kararının açıklanmasının ardından halkı kendini sokağa attı, vatandaşlar alışveriş için birbiri ile yarıştı. Eskişehir'in en işlek yerlerinden Hamamyolu Caddesi, tam kapanma kararının açıklanmasının ardından vatandaşların akınına uğradı. Cadde boyunca sıralanan mağazalarda insanlar sosyal mesafeyi unutarak alışveriş yaptı. Mağazalar önünde oluşan uzun kuyruklar sosyal mesafe açısından tedirgin ederken, insanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bayram günleri için şeker, çikolata ve giyim alışverişi yapması ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

YAZLIK KUYRUĞU

Tam kapanma öncesi araçları ile Muğla'nın turistik ilçelerine akın eden tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Emniyet güçleri ise uygulama noktalarında denetimlerini arttırdı.

GÖÇMEN KUYRUĞU

İş ve işlemlerini yapmak için Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelen yabancılar, mesai saati öncesi uzun kuyruk oluşturdu.

BERBER KUYRUĞU

Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak tam kapanma öncesinde berberlerde yoğun mesai yaşanıyor. İş yerleri önünde kuyruk oluştu.





