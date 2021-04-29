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  4. Tam kapanma öncesi Bolu Dağı Tüneli'nde trafik yoğunluğu! Polis yolu kesti

Tam kapanma öncesi Bolu Dağı Tüneli'nde trafik yoğunluğu! Polis yolu kesti

29.04.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'dan Anadolu'ya doğru göç devam ederken, Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk dikkat çekti. Tünel içerisinde yoğunluk başladığı için Ankara istikametinde trafik saat 09.30 ve 11.15 sıralarında kontrollü olarak kapatıldı.

Tam kapanma kararının duyurulmasının ardından yola çıkanlar, İstanbul'dan Anadolu'daki memleketlerine gitmeye başladı. Bu akşam başlayacak 17 günlük kısıtlama öncesi yola çıkan sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı mevkisinde yoğunluğa neden oldu.

Yolun Ankara yönünde trafik artarken, İstanbul yönü ise boş kaldı. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK DURDURULDU

Öte yandan Bolu Dağı Tünelleri'ndeki yoğunlukla ilgili bilgi veren TRT muhabiri Deniz Arslan, Ankara istikametinde trafiğin durduğunu duyurdu.

Arslan, "Karayollarından az önce edindiğimiz bilgiyi paylaşalım; bir kaza durumu olumsuzluk yok, yalnızca tünelin Ankara istikametinde yoğunluk başladığı için trafik kontrollü olarak durdurulmuş durumda. Trafik kısa süre sonra tekrar açılacak. Uzun araç kuyrukları olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti, 09.30'daki kontrollü trafiğe kapatılışın ardından saat 11.15'te bir kez daha trafiğe kapatıldı.

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Yoğunluğun azalmasının ardından Ankara istikameti tekrar trafiğe açılacak.

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