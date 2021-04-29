HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tam kapanma öncesi kaçışlar sürüyor! Trafik yoğunluğu başladı

Tam kapanma öncesi kaçışlar sürüyor! Trafik yoğunluğu başladı

29.04.2021 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'dan dün başlayan çıkışlar, bugün sabahın erken saatlerinde yine sürdü. İstanbul'u terk eden sürücüler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.

Tam kapanma öncesi kaçışlar sürüyor! Trafik yoğunluğu başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı tam kapanma kararının ardından İstanbul'dan ayrılamak isteyen vatandaşlar, dün yoğun trafiğe neden oldu. Bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çıkışlar, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.

İstanbul'dan ayrılan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından başlayarak TEM Otoyolu'nda devam etti ve Sultanbeyli'ye kadar sürdü. Sürücülerin neden olduğu trafik, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi mevkiinde havadan görüntülendi. TEM Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu sürüyor.

fcb3a1ae2397727ea61b424301dc1919

8e27e5f654ad962afec2a78b0bb0abe7

20210429_2_48037340_64651950_Web

20210429_2_48037340_64651953_Web

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık" "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık"
Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevapBlinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.