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Tam kapanma öncesi Konyaaltı sahili doldu

27.04.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kısıtlaması öncesinde Antalya'da sahillerde insan yoğunluğu yaşandı.

Tam kapanma öncesi Konyaaltı sahili doldu

Antalya'da sahiller, 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesinde güneşli havanın da etkisiyle doldu.

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Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentte, Antalyalılar ve yerleşik yabancılar Konyaaltı sahilinde güneşin ve denizin tadını çıkardı.

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Sosyal mesafeyi gözeterek plajın farklı noktalarına yerleşenlerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlenerek kitap okudu. Yerleşik yabancılar da çocuklarıyla birlikte sahile geldi. 10.00 ile 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar ise yürüyüş yapıp banklarda denizi izleyerek günün keyfini çıkardı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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