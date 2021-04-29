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Tam kapanma öncesi sahillere akın ettiler

29.04.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma öncesinde plajlarda yoğunluk oluştu.

Tam kapanma öncesi sahillere akın ettiler

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte hareketlilik arttı.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar kısıtlama öncesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitmeyi tercih etti.

Antalya'nın sahillerinde

GÜZEL HAVAYI DEĞERLENDİRDİLER

Sahile gelen vatandaşlardan bazıları denize girdi, bazıları da plajda oturdu. Turistlerin de ilgi gösterdiği plajda bazıları da yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü. Plaja kurdukları masada bilgisayarla uzaktan çalışanlar da dikkati çekti.

Antalya'nın sahillerinde

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Sahile inen yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı, sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Kaş ilçesinde tatilciler, ünlü Kaputaş Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kaputaş Plajı'nda uygulanan salgın kuralları kapsamında denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Antalya'nın sahillerinde

Kaş'a giden tatilciler nedeniyle yollarda da yoğunluk oluştu.

Antalya'nın sahillerinde

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Antalya'nın sahillerinde

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Antalya'nın sahillerinde

Antalya'nın sahillerinde

Antalya'nın sahillerinde

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AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya

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