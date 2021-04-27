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Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

27.04.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında perşembe akşamında başlayacak olan 17 günlük 'Tam kapanma' nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti. Seyahat belgesi almak isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı.

Kısıtlama tarihlerinde yolculuk etmek isteyenler, kaymakamlıklara adeta akın ederken, Avcılar Kaymakamlığı'ndaki 'Açık Kapı' görevlileri vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı.

İzin belgesi almak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği belirtilirken genelgedeki hususlara ilişkin belgesi bulunanların e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na iletmeleri istendi.

TEK TEK ANLATIYORLAR

Kaymakamlıkta görevli Kaan Pastutmaz, genelgede belirtilen hususları vatandaşlara tek tek anlattıklarını, başvuru yapmalarına yardımcı olduklarını söyledi.

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(DHA)

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