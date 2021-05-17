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  4. Tam kapanma sona erdi! 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu oluştu

Tam kapanma sona erdi! 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu oluştu

17.05.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadelede ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu.

Tam kapanma sona erdi! 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu oluştu

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanma, bu sabah 05.00’te sona erdi. Kısıtlamayı ve Ramazan Bayramını başka kentlerde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

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TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Özellikle Kırıkkale-Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki sürücüler tampon tampona ilerledi.

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Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.

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Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale tam kapanma

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