HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

14.05.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs'ta sona erecek olan 'tam kapanma' dönemi sonrası nasıl bir yol izleneceği merak edilirken tüm gözler kabine toplantısına çevrildi. Gelen son bilgilere göre pazartesi gününden itibaren kademeli normalleşmeye geçilecek. 'Tam açılma' ise temmuz ayında olacak.

Koronavirüs vakalarının korkutucu seviyelere çıkmasının ardından başlatılan 'tam kapanma' dönemi 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Yine aynı gün yapılması beklenen kabine toplantısında ise yeni yol haritası belli olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilecek.

BAKAN KOCA'DAN 'NORMALLEŞME' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yayınladığı mesajında normalleşme mesajı vermiş ve "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte 3 aşamalı plan17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte 3 aşamalı plan

HEDEF TEMMUZ AYI

17 Mayıs sonrası nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, 'normalleşme' süreciyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre normalleşme süreci kademeli şekilde olacak. Okulların uzaktan eğitim şeklinde tamamlanması beklenirken, kafe ve restoranlar kotalı şekilde açılacak. Asıl normalleşme, yani 'tam açılma' ise temmuz ayında olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
İzmir'de korkutan olay! Babası uyurken evi ateşe verdiİzmir'de korkutan olay! Babası uyurken evi ateşe verdi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) normalleşme tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

İsrail'in Gazze'ye 'kara operasyonu iddiasına' peş peşe sert tepkiler

İsrail'in Gazze'ye 'kara operasyonu iddiasına' peş peşe sert tepkiler

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.