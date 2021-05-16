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Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

16.05.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sonrası normalleşmenin nasıl olacağı merak ediliyor. Gözler yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısına çevrildi.

Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanma yarın sona eriyor. Tam kapanma sonrası nasıl bir normalleşme olacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde normalleşmeye ilişkin "Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Tam kapanma yarın sona ererken yeni normalleşme planını Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklayacak.

TAM KAPANMA SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre normalleşme mayıs, haziran ve sonrasını kapsayacak şekilde 3 aşamalı olacak. Haziran başına kadar kafe ve restoranlar saat 20.00'ye kadar belli kurallarla açık olacak. İlk aşamada AVM’ler, berberler, kuaförler ve spor salonlarının da açılması planlanıyor. Hafta içi 21.00'dan sonra, hafta sonu ise sadece pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vaka sayısında istenen seviyeye gelinmesinden sonra Haziran'da pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. Okullarda sonbahara kadar uzaktan eğitim devam edecek, asker, düğün nişan gibi toplu organizasyonlara Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

25 MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı dün saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e ulaştı.

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