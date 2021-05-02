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Tam kapanma sonrası dünyaca ünlü sahil sessiz kaldı

02.05.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 34 derecelere ulaşan hava sıcaklığında Konyaaltı Sahili, ıssız haliyle dikkat çekti. Kilometrelerce uzunluktaki sahilde elle sayılır sayıda turistin olması görenleri şaşırttı.

Tam kapanma sonrası dünyaca ünlü sahil sessiz kaldı

Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişiyi ağırlayan Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde elle sayılır sayıda turistin olması şaşırttı. Ülke genelinde alınan 17 günlük tam kapanmadan turistler muaf tutulmuştu. Bugün hava sıcaklığının 33-34 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye çıktığı kentte çok az sayıda turistin sahile geldiği görüldü.

SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Kilometrelerce uzunluktaki sahilde bazı turistlerin sıcak havanın tadını çıkararak denize girdiği, bazılarının ise güneşlendiği görüldü. Bazı turistler ise sıcak havada şemsiye açarak oturmayı tercih etti.

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PARKLAR DA BOŞ KALDI

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşların giremediği sahil şeridindeki parkların da boş olduğu gözlendi.

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İHA


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